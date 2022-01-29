"Мы там всех затопили?": Рита Дакота попросила прощения у соседей после прорыва трубы

Вадим Карасев

31-летняя Рита Дакота попала в громкий скандал. Пока певица зимует на Бали, в ее столичной квартире прорвало трубу, из-за чего оказались затопленными 8 этажей элитного ЖК, сообщает Super.

Водоснабжение в доме в конце концов перекрыли. Тем не менее, судя по опубликованным в Сети видео, впечатляющее количество воды набралось даже в коридорах.



В квартиру к Рите Дакоте оперативно приехали ее друзья ради того, чтобы разобраться с произошедшим. Узнавшая об инциденте певица записала несколько слезных сториз.

"Мы сейчас решаем, кто виноват в этом. Строители, управляющая компания или лично я. Если я (или мои строители) – мы все разрулим и покроем, разумеется. Дорогие соседи. Простите меня, пожалуйста. Даже если это не моя вина – мне все равно очень и очень жаль", - цитирует звезду Teleprogramma.pro.

По данным издания, вода проникла в квартиры соседей Риты Дакоты на 8 этажей вниз.

Как отмечается, у звезды был конфликт с ее соседями несколько месяцев назад - люди потребовали от певицы убрать вещи, которые та решила сложить в общем коридоре.

Как писал NEWSTES, ранее Рита Дакота обвинила победительницу "Фабрики звезд" в расизме.

Знаменитости шоу-бизнес Рита Дакота Рита Дакота затопила соседей