Настя Ивлеева рассказала, как переболела новым коронавирусом

30-летняя ведущая Настя Ивлеева поделилась последствиями Омикрона. Звезда тревел-шоу «Орел и решка» заразилась инфекцией после возвращения из Мексики. Настя отдыхала вместе с близкими: мамой, братом и певцом Эльдаром Джараховым. Уже в столице телеведущая часто появлялась в публичных местах, а затем почувствовала себя плохо. Сегодня Ивлеева рассказала, что ей уже лучше. «Чувствую я себя уже очень хорошо. Может присутствовать какая-то суперминимальная слабость в течение дня. Но в целом бодра, весела. Практически две недели я провела дома. Выздоровела я раньше. Тесты показали, что у меня всё отрицательное, еще дня два-три назад. Но я решила досидеть карантин до конца недели с точки зрения безопасности», — объяснила блогерша.Настя Ивлеева Она заметила особенности нового штамма. За время болезни телезвезда уменьшилась в весе. «В целом этот «Омикрон» был вообще не похож на ковид, которым я болела два года назад. Может быть, еще сыграла роль и прививка, которую я делала до этого. Болезнь по-другому протекала. У меня были все запахи, вкусы и так далее. Просто была лютая слабость. Не было, слава богу, температуры. Кружилась голова, был очень слабый аппетит. Я, кстати, чуть-чуть схуднула, благодаря всему этому мероприятию. Так что всё к лучшему», — сделала вывод Настя. Бывшая жена рэпера Элджея заверила, что сейчас ее ничто не тяготит. Наступивший год принес ей приятные впечатления. «Большие перемены начались уже в начале года. Наконец-таки мое моральное, ментальное состояние наладилось. Оно наладилось еще до отпуска, Нового года. Но сейчас чувствую себя полноценно, уверенно. Всё супер. Прошлый год меня потрепал люто», — отметила теледива. Она ободрила тех, кто сейчас проходит через не самый лучший период в жизни. Говоря о своей популярности, Настя заверила, что всегда ощущала свою миссию. Девушка чувствовала, что она должна создать что-то свое и не сидеть на месте. «Я смотрела блогеров, телевизор. Думала: «Как классно! Они же с чего-то начали». Как-то взяли, стартанули и выстрелили. Я пыталась подумать, нащупать, представляла себя, свой влог», — сказала Ивлеева. Она добавила, что вместе с сестрами снимала смешные ролики и выкладывала в их общую группу. Это мотивировало звезду к новым действиям.