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Настольные игры: чем они полезны

Настольные игры: чем они полезны

Мало кто будет спорить с тем, что настольные игры позволяют интересно и увлекательно провести досуг. Однако, другие их многочисленные полезные свойства известны единицам.
Вариантов настольных игр множество, это и игра Слова из Слова, и знаменитая Мафия, и даже простой Морской бой. Они способны собрать за столом людей вне зависимости от социального статуса, возраста, профессии. Почему так важно периодически организовывать игровые вечера?

Польза настольных игр


Обеспечение хорошего настроения и самочувствия. Такое времяпрепровождение всегда дает массу позитивных эмоций, позволяет искренне радоваться и смеяться. Все это способствует выработке эндорфина, гормона счастья. Такой искренний позитив, вдобавок, позволяет лучше выстроить взаимоотношения с окружающими, проникнуться друг к другу доверием, завести новые социальные контакты.
Разнообразие семейного досуга. Во многих семьях, к сожалению, не принято проводить время вместе за чем-то веселым и интересным, общение ограничивается, как максимум, общим ужином с обсуждением злободневных вопросов. Причина – разные интересы, графики учебы и работы. Психологи, однако, настоятельно советуют иногда собираться всем вместе и за чем-то приятным, иначе климат в семье станет неблагоприятным, возникнут разногласия и конфликты. Настольная игра – отличный способ собраться вместе.

Улучшение памяти, совершенствование познавательных способностей. Это максимально важно для детей. Игры способствуют развитию когнитивных навыков, без которых невозможно справиться с нестандартными задачами. Для пожилых людей ценность игр в том, что они позволяют дольше находиться в “здравом рассудке”, помогают сохранить ясность, живость ума.
Снижение риска развития психических отклонений и патологий. Опять же, это объясняется постоянной тренировкой мозга. Регулярные игры в разы снижают риск встречи с деменцией или болезнью Альцгеймера. Занятость ума формирует прочные нейронные связи, а за счет такой “прочности” мозг максимальной устойчив к заболеваниям.
Ускорение ответных реакций. Это свойство представляет ценность не только для детей, но и для взрослых. Чем регулярнее игры, тем быстрее удается реагировать на изменения окружающей среды и обстановки, справляться с непростыми (или, наоборот, несложными бытовыми) задачами. Даже банальный поиск потерянного в квартире смартфона в таком случае оказывается гораздо быстрее, без бесконечного лазанья по шкафам и антресолям.
Понижение артериального давления. Это объясняется увеличением концентрации эндорфина. Гормон стабилизирует давление, помогает успокоиться и расслабиться, из мышц уходит лишнее напряжение, кровь без сопротивления циркулирует по сосудам. Результат – минимальный риск встречи с инсультом или инфарктом.

Игры продлевают жизнь


Медицинские исследования наглядно подтверждают, что из-за регулярных стрессов и упадка настроения организм теряет силы, необходимые ему для борьбы с инфекциями. Действует и обратное правило: хорошее настроение подавляет гормоны, выработка которых сопряжена со стрессом, укрепляет иммунную систему. Многие игры невозможны без задействования мелкой моторики, например, нужно манипулировать с фишками или передвигать по полю мелкие фигурки. Все это развивает ловкость, координацию, что важно для детей, пожилых, людей в период восстановления после мышечных травм. Такие минимальные нагрузки, в комбинации с гимнастическими упражнениями, рекомендованными специалистом, позволяют постепенно улучшить мышечную функцию, вплоть до ее полного восстановления.
# Общество

По материалам: RSUTE

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