Наталья Штурм прокомментировала роман Анастасии Волочковой

Певица Наталья Штурм решила высказаться о новом увлечении балерины. Артистка заявила, что балерина Анастасия Волочкова живет припеваючи и вовсе не расстроится, когда из ее жизни уйдет нынешний возлюбленный Сергей. «Ей легко! Она знает правила игры в шоу-бизнесе. Любая реклама хороша, кроме некролога. Настюша отбила Мальдивы и может смело искать нового «любимого». Перешагнет своим шпагатом и не вспомнит. А Сергея жалко. Просто он не того уровня, чтобы Настя им дорожила», высказалась Наталья Штурм.Анастасия Волочкова с возлюбленным По словам Натальи Штурм, бандитский шлейф будет всегда преследовать Сергея. Все люди будут крайне насторожено общаться с этим человеком. Вряд ли его и Волочкову кто-то рискнет пригласить в хорошие дома. Штурм заметила, что Сергея ей откровенно жаль, сообщает «Собеседник». Напомним, что Анастасия Волочкова закрутила роман с Сергеем незадолго до Нового года. Они познакомились на программе «Давай поженимся!».