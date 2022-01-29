Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Наталья Штурм прокомментировала роман Анастасии Волочковой

Наталья Штурм прокомментировала роман Анастасии Волочковой
Певица Наталья Штурм решила высказаться о новом увлечении балерины. Артистка заявила, что балерина Анастасия Волочкова живет припеваючи и вовсе не расстроится, когда из ее жизни уйдет нынешний возлюбленный Сергей. «Ей легко! Она знает правила игры в шоу-бизнесе. Любая реклама хороша, кроме некролога. Настюша отбила Мальдивы и может смело искать нового «любимого». Перешагнет своим шпагатом и не вспомнит. А Сергея жалко. Просто он не того уровня, чтобы Настя им дорожила», высказалась Наталья Штурм.
Анастасия Волочкова с возлюбленным По словам Натальи Штурм, бандитский шлейф будет всегда преследовать Сергея. Все люди будут крайне насторожено общаться с этим человеком. Вряд ли его и Волочкову кто-то рискнет пригласить в хорошие дома.  Штурм заметила, что Сергея ей откровенно жаль, сообщает «Собеседник». Напомним, что Анастасия Волочкова закрутила роман с Сергеем незадолго до Нового года. Они познакомились на программе «Давай поженимся!».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Фанаты Killer Instinct на чемпионате по реслингу требуют Xbox возродить франшизу
Фанаты Killer Instinct на чемпионате по реслингу требуют Xbox
Игрок наглядно показал, насколько Battlefield 2042 хуже прошлых частей
Игрок наглядно показал, насколько Battlefield 2042 хуже прошлых частей
Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой
Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой
Наталья Штурм прокомментировала роман Анастасии Волочковой
Наталья Штурм прокомментировала роман Анастасии Волочковой
Настольные игры: чем они полезны
Настольные игры: чем они полезны
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Откровенность против эйджизма и Марго Робби в "халатике" из "Бриллиантовой руки": 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik
Откровенность против эйджизма и Марго Робби в "халатике" из
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером
"Мы там всех затопили?": Рита Дакота попросила прощения у соседей после прорыва трубы
"Мы там всех затопили?": Рита Дакота попросила прощения у
Инсайдер: Blackbird Interactive может работать над новой игрой для Xbox
Инсайдер: Blackbird Interactive может работать над новой игрой для
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox
Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Томом Холландом и Зендаей
Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Томом Холландом и

Топ на сегодня

Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам
Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам
Маргарита Симоньян показала красавицу - свекровь
Маргарита Симоньян показала красавицу - свекровь
Ксению Собчак за нелепый вид раскритиковали
Ксению Собчак за нелепый вид раскритиковали
Лунный день сегодня 29 января 2022 года
Лунный день сегодня 29 января 2022 года
Дочка Анастасии Заворотнюк поделилась историей, как снималась с мамой
Дочка Анастасии Заворотнюк поделилась историей, как снималась с мамой

Еще по теме

Наталья Штурм рассказала, почему сдали Федосееву сдали в дом престарелых
Наталья Штурм заразилась новым вирусом
Анастасия Волочкова призналась, как проводит ночи с возлюбленным
Анастасия Волочкова призналась, почему ее не пускают на Украину