Никита Пресняков рассказал, чем русские отличаются от американцев

30-летний певец Никита Пресняков отдыхает в Америке. Артист отдыхает в Нью-Йорке вместе с 24-летней женой Аленой Красновой. Певец сделал неожиданный вывод о местном менталитете. Сын Кристины Орбакайте и Владимир Преснякова родился в Великобритании, но сейчас вместе с женой живет в России. Зато мама Никиты живет сразу в двух странах: в России и в Америке. У мужа исполнительницы хита «Перелетная птица» свой бизнес в США, а в Москву она сама часто прилетает по работе. Никите с женой удалось все-таки попасть в Нью-Йорк. Алена призналась, что путешествие срывалось дважды: они уже даже смирились с тем, что никуда поехать не получится, но в последний момент всё решилось.Никита Пресняков Теперь Никита и Алена наслаждаются длительными пешеходными прогулками по родному городу Дженнифер Лопес и Энн Хэтэуэй. Супруги с интересом осматривают местные достопримечательности. Пресняков-младший сделал интересный вывод о разнице между американцами и русскими — причем не в пользу граждан нашей страны. «Какая самая большая разница между Россией и Америкой? В России в большинстве случаев, когда ты людям дверь придерживаешь — никто спасибо тебе не говорит. Так бесит!» — эмоционально заявил Никита. При этом он нецензурно выругался. Жена не скрывает своего восхищения Нью-Йорком. Алена сменяет один за другим откровенные наряды и не устает фотографироваться на фоне впечатляющих городских видов.