Ольга Кабо рассказала о романе с Николаем Караченцовым

Давно ходят слухи о том, что актриса Ольга Кабо крутила роман с известным артистом. В 90-х артистке приписывали любовную связь с ныне покойным Николаем Караченцовым. Поговаривали даже, что супруга актера Людмила Поргина дико ревновала молодую Кабо к избраннику. Ольга Игоревна лишь смеется над подобными слухами и уверяет, что с уважением и теплотой относилась к Караченцову, но никакого романа между ними не было. «Честно говоря, не внимаю сплетням. С Николаем Петровичем были очень дружны. В нескольких фильмах мы снимались вместе, у Аллы Суриковой в том числе. Этот человек стоял у истоков моего становления как актрисы. Он был очень мудр, талантлив, его обожали все на съемочной площадке. Очень благодарна, что такой человек был в моей жизни. Могу считать его близким другом. Невозможно было не влюбиться в него», — поделилась 53-летняя Кабо в «Судьбе человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».Ольга Кабо Николай Петрович ушел из жизни в 2018 году, перед этим артист тяжело болел. Ольга Кабо навещала коллегу. «Я к нему приезжала домой, меня встречала Людмила Поргина, мы вместе плакали на кухне. Николай Петрович был на моем юбилее — когда мне исполнилось 50 лет. Когда произошла трагедия (актер боролся с раком легкого, — прим. ред.), его коллеги собрались и устроили концерт, средства от которого шли на лечение Караченцова. Мы общались с ним практически до его последнего дня. Как-то мне позвонил сын и сказал, что я могу с попрощаться с Николаем Петровичем. Я приехала к нему в больницу, он уже не вставал. Долго не могла прийти в себя от этой встречи», — вспомнила Ольга Игоревна.