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Откровенность против эйджизма и Марго Робби в "халатике" из "Бриллиантовой руки": 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Откровенность против эйджизма и Марго Робби в "халатике" из "Бриллиантовой руки": 10 образов недели по версии редактора моды Spletnik

Настало время снова обсудить заметные образы недели — редактор моды Spletnik Надя Бесчетникова собрала звездные наряды, глядя на которые невозможно молчать.

Ксения Собчак, отдыхая в Аргентине, внимательно следила за тем, что происходит в Москве. Иначе чем объяснить такую быструю реакцию на фото Натальи Синдеевой в полупрозрачной водолазке без нижнего белья с премьеры фильма "Параллельные матери". В комментариях к этому фото в инстаграме Tatler могло бы открыться российское движение Free The Nipple ("Освободите соски"), но открылся портал в бездны российской мизогинии и эйджизма. Как вы уже понимаете, образ там не оценили.

Но Ксения нанесла ответный удар всем критикам прямиком из Патагонии. Чтобы наверняка раззадорить комментаторов, приняла еще и позу в полушпагате сидя — после обнаженки в бане Собчак, похоже, решила позаимствовать и некоторых другие фирменные "художественные" приемы Анастасии Волочковой для фото в инстаграме.


Ксения Собчак

Пока одни героини дошли до исподнего (и его отсутствия), другие, наоборот, укутывались в меха с головы до пят. Тина Кунаки в Париже — в искусственный, Виктория Шелягова в Иваново — конечно, в натуральный.


Тина Кунаки в Alexandre Vauthier
Виктория Шелягова

Среди главных тем, конечно, была и Неделя высокой моды в Париже. Самым мемным стал показ авангардного бренда Viktor & Rolf, который банальным ТЗ на просто красивые вечерние платья никогда не ограничивается. Новая коллекция снова не дала никому заскучать — вещи с завышенной линией плеч, "съедающей" шею, тут же разошлись по сети.

Вдохновлялись дизайнеры старыми голливудскими фильмами про вампиров — Носферату и Дракулу. В твиттере наряды сравнили и с образом дяди Фестера из "Семейки Аддамс". Впрочем, фото также подойдут для мемов "Моя осанка после второго года работы на удаленке с ноутбуком за кухонным столом".


Viktor & Rolf



[media=https://twitter.com/dress_demon/status/1486368892620623875?ref_src=twsrc%5Etfw]

Один из ярких светских образов недели — Лили Джеймс на премьере сериала "Пэм и Томми". Актриса, сыгравшая Памелу Андерсон, постаралась своим нарядом передать фирменный стиль секс-символа 1990-х. Откровенные вещи и серебристый блеск были вполне во вкусе Андерсон. Мини-платье Лили дополнял жакет-халат.

"Халатик" на этой неделе выбрала и Марго Робби — и в таком образе вполне могла бы отправиться в прошлое и подменить Светлану Светличную на съемках "Бриллиантовой руки". Вместо перламутровых, правда, были позолоченные пуговицы. Впрочем, Марго может и подождать — "Иронию судьбы" в Голливуде уже переснимают, дойдет очередь и до других советских кинохитов.


Лили Джеймс в Versace


Марго Робби в Chanel


Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

Обладательницей самого яркого наряда на этой неделе вполне может стать Кейт Бекинсейл, которая напоминает, что костюмы с короткими юбками в наступающем весенне-летнем сезоне будут очень актуальны. Впрочем, не можем не отметить и еще одного "модника" на этом фото — кот актрисы снова выступает амбассадором спокойствия и смирения в любой ситуации.


Кейт Бекинсейл в Moschino

Вариации на тему черно-белой классики в этот раз демонстрируют Кристина Риччи и Рэйчел Броснахэн. И если Кристина в рамках классики и осталась, то вот Рэйчел дает мастер-класс, как и из двух самых базовых цветов сделать оригинальный образ.


Кристина Риччи в Dolce & Gabbana
Рэйчел Броснахэн в Missoni

Надежда Оболенцева уже давно может уводить у Джигана хештег "на чилле". Очередной портрет на фоне пейзажей Сен-Барта она подписала исчерпывающе — "ничегонеделание".


Надежда Оболенцева

Лучший образ недели


Ксения СобчакТина КунакиВиктория ШеляговаМодели на показе Viktor & RolfЛили ДжеймсМарго РоббиКейт БекинсейлКристина РиччиРэйчел БроснахэнНадежда Оболенцева
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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