Парламент Греции проголосует по вопросу о недоверии правительству

12:22 Автор: Игорь Байков, Афины

Парламент Греции 30 января рассмотрит вопрос о недоверии правительству, вынесенный на голосование ведущей оппозиционной партией СИРИЗА — Прогрессивный альянс, сообщает информационное агентство AMNA.

Партия критикует действующий кабинет министров, в частности, за контрпродуктивную экономическую политику, приведшую к росту цен, а также за неэффективность в обеспечении надлежащего функционирования системы общественно здравоохранения.

«Больше терпеть нельзя. Мое мнение и мнение большинства граждан состоит в том, что это правительство должно уйти как можно скорее», — заявил лидер партии „Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс“ (СИРИЗА-ПА), экс-премьер Алексис Ципрас в ходе пленарного заседания парламента.

Политик подчеркнул, что он решил вынести вотум недоверия правительству. «Вам пора уйти, потому что демократия не может находиться в тупиковой ситуации», — сказал он.





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В свою очередь, официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому указал на то, что парламентские дебаты по поводу вотума недоверия кабинету министров предоставят жителям Греции прекрасную возможность услышать о результатах работы правящей партии «Новая демократия». «У нас есть успехи и недочёты. У нас хватает смелости сказать, что пошло не так, и попытаться это исправить», — добавил он.

Трёхдневное обсуждение вопроса о недоверии правительству началось в парламенте Греции в пятницу во второй половине дня. Поимённое голосование, как ожидается, состоится в воскресенье поздно вечером.

Для вынесения вотума недоверия кабинету министров в 300-местном однопалатном парламенте требуется абсолютное большинство голосов — 151. Правящая «Новая демократия» обладает 157 депутатскими мандатами, что делает предсказуемым итог предстоящего голосования. Политические обозреватели отмечают, что оппозиционные партии рассчитывают в ходе парламентских дебатов выступить с дополнительной критикой действующей власти и повысить собственные рейтинги популярности у населения.

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