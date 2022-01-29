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Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером

Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером


Пловчихи из команды Пенсильванского университета в США рассказали DailyMail, что им некомфортно переодеваться в одном месте с Лией Томас — спортсменкой, которая родилась мужчиной и находится в процессе гендерного перехода. Они пожаловались, что Лия не всегда прикрывает свои гениталии полотенцем.

Тренер проигнорировал переживания 35 девушек и не позволил им убрать трансгендерную спортсменку из женской раздевалки. Он заявил, что «изгонять Лию» нельзя, а пловчихам придется просто «принять это».

«Это очень расстраивает, потому что Лии, кажется, все равно, что чувствуют другие. Нас 35 человек, и мы должны просто принять то, что нам некомфортно в нашем собственном пространстве и раздевалке, ради чувств одного человека», — сказала одна из товарищей Лии по команде.

Спортсменка пожаловалась журналистам, что университет заботится только о состоянии Лии и делает для нее все возможное, а об остальных пловчихах не думает. Она также добавила, что «Лия, похоже, наслаждается» повышенным вниманием — оно «совсем ее не беспокоит».

Трансгендерная пловчиха Лия Томас из университета Пенсильвании побила рекорды США в заплыве на 200, 500 и 1 500 метров вольным стилем. В последнем соревновании она опередила соперницу на 38 секунд. Спортсменкам такой расклад не нравится — но, по словам собеседницы DailyMail, они боятся, что «спровоцируют конфликт» и «на них будут косо смотреть».

«Федерация плавания США твердо верит в инклюзивность и возможности для всех атлетов пробовать себя в плавании тем способом, который соответствует их гендерной идентичности и самовыражению», — заявили чиновники на прошлой неделе.
# Актуальные новости

По материалам: Sivator

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