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Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым

Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Звезда «Деффчонок», 32-летняя актриса Полина Максимова рассекретила роман с 42-летним актером и режиссером Кириллом Плетневым, появившись вместе с ним на премьере. В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии режиссера Александра Баршака «День слепого Валентина». Картину пришли посмотреть Павел Прилучный, Олеся Судзиловская, Агата Муцениеце и другие известные персоны. Полина Максимова посетила премьеру вместе с Кириллом Плетневым, который сыграл в фильме одну из главных ролей. На красной дорожке актриса позировала в  декольтированном черном костюме с белым воротником. Плетнев выбрал casual-наряд с белой футболкой и кроссовками. Пара выглядела счастливой. Влюбленные обнимались, держались за руки и позировали фотографам в хорошем настроении.
Полина Максимова и Кирилл Плетнев Полина нежно обратилась к избраннику. «Я тебе поздравляю, Кирилл Владимирович! С премьерой, мой любимый!  Ты везде и всегда лучший!» — отметила она. Максимова в 2018 году сыграла в фильме «Без меня», режиссером которого выступил Плетнев. Но лишь теперь артисты рассекретили свои романтические отношения. У Кирилла уже есть трое сыновей от разных женщин. Он был женат на Нино Нинидзе. Бывшие супруги воспитывают шестилетнего сына Сашу. Нинидзе  также посетила премьеру в компании нового избранника Максима Виторгана.
Полина Максимова и Кирилл Плетнев Кстати, Максимова ни разу  не была замужем. У актрисы были романы с призером Олимпийских игр Никитой Лобинцевым, а также с актером Егором Корешковым. Поклонники Полины считали Корешкова  ее женихом. Ведь Полина даже познакомила Егора с родителями. Однако свадьба так и не состоялась.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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