Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым

Звезда «Деффчонок», 32-летняя актриса Полина Максимова рассекретила роман с 42-летним актером и режиссером Кириллом Плетневым, появившись вместе с ним на премьере. В кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера комедии режиссера Александра Баршака «День слепого Валентина». Картину пришли посмотреть Павел Прилучный, Олеся Судзиловская, Агата Муцениеце и другие известные персоны. Полина Максимова посетила премьеру вместе с Кириллом Плетневым, который сыграл в фильме одну из главных ролей. На красной дорожке актриса позировала в декольтированном черном костюме с белым воротником. Плетнев выбрал casual-наряд с белой футболкой и кроссовками. Пара выглядела счастливой. Влюбленные обнимались, держались за руки и позировали фотографам в хорошем настроении.Полина Максимова и Кирилл Плетнев Полина нежно обратилась к избраннику. «Я тебе поздравляю, Кирилл Владимирович! С премьерой, мой любимый! Ты везде и всегда лучший!» — отметила она. Максимова в 2018 году сыграла в фильме «Без меня», режиссером которого выступил Плетнев. Но лишь теперь артисты рассекретили свои романтические отношения. У Кирилла уже есть трое сыновей от разных женщин. Он был женат на Нино Нинидзе. Бывшие супруги воспитывают шестилетнего сына Сашу. Нинидзе также посетила премьеру в компании нового избранника Максима Виторгана.Полина Максимова и Кирилл Плетнев Кстати, Максимова ни разу не была замужем. У актрисы были романы с призером Олимпийских игр Никитой Лобинцевым, а также с актером Егором Корешковым. Поклонники Полины считали Корешкова ее женихом. Ведь Полина даже познакомила Егора с родителями. Однако свадьба так и не состоялась.