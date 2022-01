Повествовательная игра The Longest Road on Earth вышла на Xbox





На приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся релиз игры The Longest Road on Earth. Проект в прошлом году появился в Steam, где он был хорошо встречен игроками. Выставили ему неплохие оценки и критики — у The Longest Road on Earth 72 из 100 на сайте Opencritic.

The Longest Road on Earth — это повествовательный проект, который рассказывает игрокам истории четырех персонажей. Игра уникальна тем, что подает сюжет без единого слова — в ней вообще нет диалогов. За счет этого у каждого игрока в The Longest Road on Earth формируется своя собственная история происходящих событий.

Проект The Longest Road on Earth выполнен в нуарном стиле, игра старается затрагивать глубокие личные темы. Многие выделяют в игре хороший саундтрек — один из разработчиков специально для The Longest Road on Earth подготовил 24 песни.

На консолях Xbox проект The Longest Road on Earth продается за $9,99.

The Longest Road on Earth – это медитативное повествование с упрощенными механиками, затрагивающее глубоко личные темы. Музыка проведет вас через четыре рассказа без слов, где вам самим придется решать, какой будет история персонажа и окружающего его мира.

