Прибыль электросетевых организаций учтут при расчёте тарифов

Тема: Постановления правительства

00:17 Автор: Дмитрий Литвинов

Предпринимательскую прибыль электросетевых организаций учтут в тарифах на услуги по передаче электроэнергии, но сами тарифы из-за этого вырасти не должны. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 29 января.

В 2011 году кабмин утвердил правила госрегулирования, а также пересмотра и применения тарифов в электроэнергетике. В их основе лежит экономическая обоснованность себестоимости и прибыли, затрат коммерческих организаций на производство, передачу и сбыт электрической энергии. Кроме того, учитывается соблюдение требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергоэффективности.

Процесс тарифного регулирования должен быть открытым и доступным для потребителей, в том числе населения, указано в документе.

Законы, вступающие в силу с 29 января

Новым постановлением внесены изменения, предусматривающие учёт предпринимательской прибыли электросетевых организаций в тарифах на услуги по передаче электроэнергии. Такую прибыль учтут в размере пять процентов от необходимой валовой выручки. Это позволит обеспечить сетевые организации источниками финансирования экономически обоснованных затрат. При этом учёт расчётной предпринимательской прибыли не может являться основанием для повышения тарифов на услуги по передаче электроэнергии.

По заявлению сетевой организации расчетная предпринимательская прибыль может быть установлена на более низком уровне.

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