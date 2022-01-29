Разработчики Halo Infinite: про исправление Big Team Battle и внутриигровой магазин





Еженедельно студия 343 Industries общается с игроками Halo Infinite через halowaypoint, рассказывая о прогрессе развития игры и планах на будущее. В очередном сообщении, опубликованном в блоге, разработчики поделились планами на ближайшее будущее, рассказав про две волнующие игроков темы: проблемы с режимом Big Team Battle и магазин внутриигровых покупок.

Big Team Battle. На прошлой неделе для Halo Infinite вышел хотфикс, который не смог решить проблему с работой режима Big Team Battle. Разработчики отмечают, что этот хотфикс помог им подготовить новый патч. Студия 343 Industries намерена выпустить его на следующей неделе — 3 февраля, если все пойдет по плану.

Обновление магазина. На этой неделе в Halo Infinite игрокам впервые дали возможность покупать в магазине отдельные предметы, а не наборы, о чем давно просили игроки. Разработчики отмечают, что теперь видят желание со стороны игроков покупать отдельные предметы прямо из наборов, и пока этой функции нет, но в будущем она появится. Вместе с тем, студия 343 Industries отмечает, что продолжает искать баланс цен, который бы всех устроил, и в течение первого сезона, который должен завершиться в мае, будет это делать и дальше.