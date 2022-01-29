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Регионы дополнительно получат более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Регионы дополнительно получат более 7,3 млрд рублей на поддержку поликлиник

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


10:36  Автор: Наталия Васильева



Российским регионам в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон» дополнительно выделят свыше 7,3 миллиарда рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина 29 января.

Как отметил премьер-министр, из-за особенностей течения болезни люди чаще обращаются за лечением в поликлиники, и основная нагрузка в этот период ложится именно на амбулаторную сеть. 

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Из-за ухудшения эпидситуации в ряде регионов России стали приостанавливать оказание плановой медицинской помощи. Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в республике с 25 января приостанавливают плановую амбулаторную помощь, а с 1 февраля — и стационарную, за исключением помощи при угрожающих жизни состояниях.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 такие же ограничения с 25 января ввели и в Калининградской области. Исключение сделали для пациентов с онкозаболеваниями, инфекциями и туберкулёзом, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. С 21 января оказание плановой медпомощи и диспансеризацию приостановили и в Санкт-Петербурге. Ограничение будет действовать до особого распоряжения. 


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По данным на 28 января, в России за сутки выявили 98 040 случаев коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Больше всего пациентов выявили в Москве — 23 994, Санкт-Петербурге — 13 976 и Подмосковье — 8611. За день до этого регистрировали 88 816 заболевших. Таким образом, количество заражённых коронавирусом за сутки растёт на протяжении уже более двух недель.

Впервые вариант коронавируса B.1.1.529, названный греческой буквой «омикрон», был обнаружен на юге Африки в ноябре 2021 года. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус позднее сообщил, что штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее других вариантов и заражает в том числе привитых и выздоровевших.



#коронавирус


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По материалам: pnp.ru

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