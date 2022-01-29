Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » СМИ: Политические силы Италии договорились о переизбрании Маттареллы на второй срок

СМИ: Политические силы Италии договорились о переизбрании Маттареллы на второй срок

СМИ: Политические силы Италии договорились о переизбрании Маттареллы на второй срок

17:02  Автор: Александр Тараканов



Седьмой тур выборов президента Италии, проходивший утром в субботу, как и все предыдущие, закончился безрезультатно. Однако во время его проведения лидерам политических сил страны удалось согласовать кандидатуру будущего главы государства. Согласно «информируемым источникам», речь идёт о переизбрании на второй срок Серджо Маттереллы, сообщает RaiNews2

AGI приводит слова лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который сказал: «Часть парламента не хочет договорённостей, поэтому мы просим Маттареллу остаться». Агентство также сообщает, что бывший премьер-министр страны, создатель и исторический лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони в телефонном разговоре с президентом страны заверил в «поддержке его кандидатуры на переизбрание». По мнению лидера партии «Живая Италия» Маттео Ренци, переизбрание Маттареллы на второй президентский срок обеспечит стране «безопасность и стабильность руководства».

Шестой тур выборов президента Италии закончился безрезультатно


Аналогичного мнения придерживается и председатель совета министров Италии Марио Драги, который, как пишет ANSA, попросил действующего президента «остаться ради стабильности страны».

Вместе с тем, отмечают итальянские СМИ, против переизбрания нынешнего главы итальянского государства на второй срок выступила лидер правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.


Читайте также:

• Пятый тур президентских выборов в Италии снова оказался безрезультатным • Итальянские «Движение 5 звёзд» и партия «Лига» теряют поддержку избирателей

Подсчёт голосов седьмого тура выборов показал, что за кандидатуру Маттареллы проголосовали 387 «больших выборщиков», 380 из них, выполняя указания своих партий, воздержались, а 60 проголосовали «белыми листами». Четыре бюллетеня были признаны недействительными. Для избрания же президента необходимо абсолютное большинство в 505 голосов.

Восьмой тур выборов президента Италии состоится сегодня же в 16:30 (18:30 по московскому времени).



#Италия


171
# Политика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

Последние новости

"Мы там всех затопили?": Рита Дакота попросила прощения у соседей после прорыва трубы
"Мы там всех затопили?": Рита Дакота попросила прощения у
Инсайдер: Blackbird Interactive может работать над новой игрой для Xbox
Инсайдер: Blackbird Interactive может работать над новой игрой для
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox
Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Томом Холландом и Зендаей
Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Томом Холландом и
Жители посёлка совхоза им. Ленина отказываются помогать деньгами помощнику Грудинина
Жители посёлка совхоза им. Ленина отказываются помогать деньгами
Ольга Кабо рассказала о романе с Николаем Караченцовым
Ольга Кабо рассказала о романе с Николаем Караченцовым
Татьяна Лазарева собирается умереть под Пугачеву
Татьяна Лазарева собирается умереть под Пугачеву
Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%
Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии
Инсайдер: Halo Infinite получит новый режим Project Tatanka — первые детали
Инсайдер: Halo Infinite получит новый режим Project Tatanka — первые
ТОП-5 новинок Game Pass в январе, которые точно стоит попробовать
ТОП-5 новинок Game Pass в январе, которые точно стоит попробовать
Анастасия Макеева попала в скандал из-за попытки помочь ребенку
Анастасия Макеева попала в скандал из-за попытки помочь ребенку

Топ на сегодня

Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам
Анну Седокову раскритиковали за советы подросткам
Настасья Самбурская разочарована отпуском в Доминикане
Настасья Самбурская разочарована отпуском в Доминикане
Анна Семенович рассказала, как ее пытались изнасиловать
Анна Семенович рассказала, как ее пытались изнасиловать
Максим Галкин запечатлел Пугачеву на кухне в очках и футболке
Максим Галкин запечатлел Пугачеву на кухне в очках и футболке
Маргарита Симоньян показала красавицу - свекровь
Маргарита Симоньян показала красавицу - свекровь

Еще по теме

Сильвио Берлускони отказался быть кандидатом на выборах президента Италии
Берлускони отказался сотрудничать с новым правительством Италии
Ренци ушел в отставку после поражение на парламентских выборах
Президент Италии принял отставку Маттео Ренци