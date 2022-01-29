СМИ: Политические силы Италии договорились о переизбрании Маттареллы на второй срок

17:02 Автор: Александр Тараканов

Седьмой тур выборов президента Италии, проходивший утром в субботу, как и все предыдущие, закончился безрезультатно. Однако во время его проведения лидерам политических сил страны удалось согласовать кандидатуру будущего главы государства. Согласно «информируемым источникам», речь идёт о переизбрании на второй срок Серджо Маттереллы, сообщает RaiNews2

AGI приводит слова лидера партии «Лига» Маттео Сальвини, который сказал: «Часть парламента не хочет договорённостей, поэтому мы просим Маттареллу остаться». Агентство также сообщает, что бывший премьер-министр страны, создатель и исторический лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони в телефонном разговоре с президентом страны заверил в «поддержке его кандидатуры на переизбрание». По мнению лидера партии «Живая Италия» Маттео Ренци, переизбрание Маттареллы на второй президентский срок обеспечит стране «безопасность и стабильность руководства».

Шестой тур выборов президента Италии закончился безрезультатно

Аналогичного мнения придерживается и председатель совета министров Италии Марио Драги, который, как пишет ANSA, попросил действующего президента «остаться ради стабильности страны».

Вместе с тем, отмечают итальянские СМИ, против переизбрания нынешнего главы итальянского государства на второй срок выступила лидер правоцентристской партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.





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Подсчёт голосов седьмого тура выборов показал, что за кандидатуру Маттареллы проголосовали 387 «больших выборщиков», 380 из них, выполняя указания своих партий, воздержались, а 60 проголосовали «белыми листами». Четыре бюллетеня были признаны недействительными. Для избрания же президента необходимо абсолютное большинство в 505 голосов.

Восьмой тур выборов президента Италии состоится сегодня же в 16:30 (18:30 по московскому времени).

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