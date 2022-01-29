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Создатели Dying Light 2: Stay Human показали геймплей с Xbox One

Создатели Dying Light 2: Stay Human показали геймплей с Xbox One


Разработчики из студии Techland ранее уже показывали, как игра Dying Light 2: Stay Human выглядит на консолях прошлого поколения. Игроки, которые не обновились до новых консолей, должны будут пойти на некоторые уступки, чтобы игра у них работала, среди которых сниженное разрешение и худшие по качеству освещение и текстуры. Естественно, на Xbox One не будет и поддержки трассировки лучей, которую обещают на Xbox Series X и Playstation 5.

Сегодня студия Techland опубликовала 4-минутный ролик с демонстрацией игры Dying Light 2: Stay Human на консолях прошлого поколения. В демонстрации, которая опубликована ниже, можно видеть геймплей и с приставки Xbox One, и с приставки Xbox One X. Плюс, можно посмотреть геймплей с консолей Playstation 4 и Playstation 4 Pro.


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Напомним, релиз Dying Light 2: Stay Human состоится 4 февраля.

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По материалам: newxboxone

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