Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Создатели The Anacrusis рассказали об успехах игры и показали лучшие игровые моменты

Создатели The Anacrusis рассказали об успехах игры и показали лучшие игровые моменты


Кооперативный шутер The Anacrusis вышел в ранний доступ на Xbox и PC примерно неделю назад, сразу после релиза он был добавлен в Game Pass. Игроки и критики встретили проект не лучшим образом, но немалое количество пользователей его попробовали, о чем сообщили сами разработчики.

В Twitter студия Stray Bombay рассказала об успехах игры The Anacrusis. По их словам, суммарное количество игроков, которые опробовали The Anacrusis на всех платформах, перевалило 200 тысяч пользователей. Игроки все вместе убили более 1 млрд инопланетных существ.

Отметим, что большинство игроков явно опробовали The Anacrusis через подписку Game Pass, что можно видеть по статистике проекта в SteamDb, где у шутера максимальный онлайн с момента запуска был на уровне 271 пользователя.


Разработчики также поблагодарили игроков, которые ведут стримы по The Anacrusis и опубликовали видео с лучшими моментами с трансляций.


Watch this video on YouTube

The Anacrusis — Предварительная версия игры

The Anacrusis — это кооперативный шутер от первого лица, действие которого происходит на огромном космическом корабле, терпящем бедствие на краю изученной Вселенной.
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Анастасия Макеева попала в скандал из-за попытки помочь ребенку
Анастасия Макеева попала в скандал из-за попытки помочь ребенку
Создатели The Anacrusis рассказали об успехах игры и показали лучшие игровые моменты
Создатели The Anacrusis рассказали об успехах игры и показали лучшие
Разработчики Halo Infinite: про исправление Big Team Battle и внутриигровой магазин
Разработчики Halo Infinite: про исправление Big Team Battle и
Успейте пройти: последние выходные для этих 4 игр из Game Pass
Успейте пройти: последние выходные для этих 4 игр из Game Pass
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Полина Максимова подтвердила свои отношения с Кириллом Плетневым
Дмитрий Нагиев запечатлелся с обнаженным торсом
Дмитрий Нагиев запечатлелся с обнаженным торсом
Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой
Данила Козловский поделился селфи с подросшей дочкой
Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой
Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой
Три счастливых мужских имени в феврале 2022 года
Три счастливых мужских имени в феврале 2022 года
Релиз Evil Dead: The Game состоится в мае этого года на Xbox
Релиз Evil Dead: The Game состоится в мае этого года на Xbox
Больше 20 миллионов уникальных игроков в The Elder Scrolls Online
Больше 20 миллионов уникальных игроков в The Elder Scrolls Online
Создатели Dying Light 2: Stay Human показали геймплей с Xbox One
Создатели Dying Light 2: Stay Human показали геймплей с Xbox One

Топ на сегодня

Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда разбил ей сердце — девушка больше не доверяет мужчинам
Муж через 2 недели после свадьбы рассказал жене правду и навсегда
Скандальный артист вызвал Никиту Джигурду на бой
Скандальный артист вызвал Никиту Джигурду на бой
Стартовал прием заявок на краевой конкурс «Юные исследователи Алтая»
Стартовал прием заявок на краевой конкурс «Юные исследователи Алтая»
Валерия призналась, что уже отвыкла от настоящего имени
Валерия призналась, что уже отвыкла от настоящего имени
Минни-Маус сменила традиционное красное платье на синий брючный костюм: реакция в сети
Минни-Маус сменила традиционное красное платье на синий брючный

Еще по теме

The Anacrusis выйдет в Game Pass (на Xbox и PC) в январе
Первые 15 минут The Anacrusis — игра будет в Game Pass на следующей неделе
Новый геймплей The Anacrusis — игра будет в Game Pass в день релиза
Разработчики The Anacrusis прокомментировали проблемы на Xbox Series X