Создатели The Anacrusis рассказали об успехах игры и показали лучшие игровые моменты





Кооперативный шутер The Anacrusis вышел в ранний доступ на Xbox и PC примерно неделю назад, сразу после релиза он был добавлен в Game Pass. Игроки и критики встретили проект не лучшим образом, но немалое количество пользователей его попробовали, о чем сообщили сами разработчики.

В Twitter студия Stray Bombay рассказала об успехах игры The Anacrusis. По их словам, суммарное количество игроков, которые опробовали The Anacrusis на всех платформах, перевалило 200 тысяч пользователей. Игроки все вместе убили более 1 млрд инопланетных существ.

Отметим, что большинство игроков явно опробовали The Anacrusis через подписку Game Pass, что можно видеть по статистике проекта в SteamDb, где у шутера максимальный онлайн с момента запуска был на уровне 271 пользователя.

I presume all on game pass pic.twitter.com/i4TVyEHr4F — Ben Ellis Dyer (@idle221) January 28, 2022



Разработчики также поблагодарили игроков, которые ведут стримы по The Anacrusis и опубликовали видео с лучшими моментами с трансляций.

The Anacrusis — Предварительная версия игры

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The Anacrusis — это кооперативный шутер от первого лица, действие которого происходит на огромном космическом корабле, терпящем бедствие на краю изученной Вселенной.

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