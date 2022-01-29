Сын Константина Хабенского уже перерос знаменитого отца

Актер Константин Хабенский на днях отпраздновал 50-летие. На торжестве присутствовал и 14-летний сын юбиляра от первого брака. В это сложно поверить, но звезде «Адмирала» в нынешнем месяце исполнилось 50 лет. По актерской традиции, праздновал Константин Хабенский это на сцене МХТ имени Чехова, худруком которого стал в конце 2021-го года. Уже после спектакля «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» актер собрал своих коллег и близких на дружескую вечеринку. Присутствовал там и 14 летний сын звезды Иван от первого брака. Совместное фото виновника торжества с наследником появилось в Stories Леонида Агутина.Константин Хабенский с сыном и Леонид Агутин «Юбиляр с сыном и пол меня», — подписал кадр Деонид Агутин. Поклонники тут же отметили, что Иван уже перерос своего отца. А еще, что он очень похож на свою мать Анастасию Федосееву, которая умерла вскоре после рождения ребенка от рака головного мозга. Актер отдал мальчика на воспитание своей теще, живущей за границей, и лишь недавно забрал его в Москву под свою опеку. Константин Хабенский тяжело переживал смерть любимой супруги и даже организовал фонд помощи страдающим тяжелой формой онкологии. Лишь через пять лет он решился на новые отношения. Сейчас его вторая жена Ольга Литвинова родила уже двух дочерей, которых они скрывают от публики.