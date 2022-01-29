Татьяна Лазарева собирается умереть под Пугачеву

Актриса Татьяна Лазарева раскритиковала современный шоу бизнес. Артистка в Instagram негативно высказалась о современной музыке. По ее словам, люди пляшут и подпевают старым хитам. По мнению Татьяны Лазаревой, нового и зажигательного почти никто не пишет. Все пляшут, как и раньше под «Дискотеку Авария», Леонида Агутина, Валерия Меладзе и Сергея Шнурова.Татьяна Лазерева «Ну, ладно, еще «Ялта-парус» добавились. Нет, я не против, мне это очень даже заходит, но новое-то где? Надо детей поспрашивать, а то так и умру под Пугачеву и «Любэ», сказала Татьяна Лазарева. Напомним, что Татьяна Лазарева недавно ездила на Украину. Она участвовала в новом проекте, о подробностях которого обещала поведать своим поклонникам чуть позже.