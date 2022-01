ТОП-5 новинок Game Pass в январе, которые точно стоит попробовать





Подписка Game Pass в январе пополнилась 16 играми — на Xbox и PC. Многие из них — это новинки, которые стали доступны в подписке сразу после релиза. Не у каждого игрока есть время, чтобы опробовать все, что добавляют в Game Pass, поэтому предлагаем подборку из 5 игр, появившихся в январе в подписке, которые точно стоит опробовать.

Mass Effect Legendary Edition (Game Pass Ultimate)

Игроки, которые пропустили серию Mass Effect, сейчас имеют отличную возможность наверстать упущенное. Сборник Mass Effect Legendary Edition, который включает в себя все три игры серии, плюс выходивший дополнительный контент, стал доступен в EA Play и Game Pass Ultimate.

Mass Effect Legendary Edition в прошлом году после релиза получил много положительной критики от игроков, в том числе от поклонников серии. В нем заметно обновили первую часть серии, при этом не только графически, а вторая и третья часть и сейчас выглядят довольно неплохо, хотя и они подверглись небольшим изменениям.

Spelunky 2

В январе до Xbox наконец-то добрался проект Spelunky 2, который вышел на других платформах еще в 2020 году и стал настоящим хитом. Сразу после релиза на Xbox его выпустили в Game Pass. Это двухмерный платформер с процедурно генерируемыми уровнями и высокой сложностью. Игру можно проходить в одиночку или в кооперативе — в ней много секретов, опасностей, интересный геймплей и отличная реиграбельность.

Hitman Trilogy

Сразу после релиза в Game Pass добавили Hitman Trilogy — сборник, который на старте в Microsoft Store вышел по цене в $99,99. В Hitman Trilogy входят все три последние части серии, а это значит больше 20 огромных карт миссий в разных частях света. Плюс к сборнику можно купить дополнительный контент, но пока это делать не рекомендуется — у игроков есть некоторые проблемы с ним на Xbox.

Death’s Door

Еще один высокооцененный прошлогодний проект, который теперь доступен в Game Pass, это Death’s Door. В игре предстоит стать вороной, которая собирает души. Если вы еще не пробовали Death’s Door — это точно стоит сделать по подписке. В Death’s Door фантастически стильная графика, множество колоритных персонажей, интересная история и просто отличный геймплей.

Nobody Saves the World

Nobody Saves the World после релиза не стала таким хитом, как тот же проект Death’s Door, но сама по себе игра от создателей Guacamelee заслуживает внимания, особенно по Game Pass. Проект предлагает интересную механику комбинирования разных форм и способностей, которая является ключевой его особенностью. Любителям Hades или того же Death’s Door точно стоит сыграть в Nobody Saves the World.

