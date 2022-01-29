Три счастливых мужских имени в феврале 2022 года

Вадим Карасев

Февраль 2022 года обещает быть волшебным месяцем. Эксперты пророчат нам много удачи, добра и оптимистичных событий. Среди всех мужских имен можно выделить три самых успешных. Их обладателям будет везти чаще, чем другим людям.

Ранее мы уже рассказывали о самых счастливых женских именах февраля. Настало время узнать, кого будет ждать удача из мужской части населения.

Никита

Обладатели этого имени будут в феврале самыми здоровыми и энергичными. Эти мужчины без особого труда преодолеют все невзгоды и смогут вынести важные уроки из всего происходящего.

Им будет гораздо проще работать, не только физически, но и интеллектуально. У них будет получаться всё, за что они будут браться. Это могут быть новые дела либо незавершенные старые. Самое главное для мужчин с этим именем — трезво оценивать свои возможности, не пытаясь прыгнуть выше головы.

Андрей

Андреям будет очень везти в любви. В феврале они смогут растопить остатки зимнего холода своими горячими сердцами. Каждый, кого так зовут, окажется более привлекательным для женского пола.

Андреям стоит обратить внимание на амурную сферу, что актуально не только для тех, кто находится в поисках второй половинки, но и для тех, кто уже состоит в отношениях. Энергетика этого имени поможет его обладателям укрепить существующие отношения, вывести их на новый уровень, да и просто стать лучше.

Аркадий

Аркадиям улыбнется удача в финансовой и рабочей сферах. Большой успех ждет тех, кто занимает высокие должности и имеет в подчинении много людей. Обладатели данного имени смогут сохранить и приумножить свой авторитет в коллективе.

Также этих мужчин ждет успех в путешествиях и смене обстановки. Они могут искать новую работу, отправляться в командировки, менять место жительства. Эксперты в области биоэнергетики советуют обладателям такого имени совершать дорогостоящие покупки.