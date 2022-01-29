Успейте пройти: последние выходные для этих 4 игр из Game Pass
У игроков с подпиской Game Pass на этих выходных есть последняя возможность пройти 4 игры, которые в конце января будут удалены из игрового сервиса. Еще в середине января Microsoft анонсировала игры, которые удалят из Game Pass 31 января:
Prison Architect (PC)
Nowhere Prophet (Xbox, PC)
Cyber Shadow (Xbox, PC)
Xeno Crisis (Xbox, PC)
Рекомендуем в этой подборке обратить внимание на Cyber Shadow — это весьма качественный платформер, который вышел в 2021 году и сразу попал в Game Pass. Игру хорошо восприняли не только игроки, но и критики — он даже оказался в нескольких ТОПах от крупных изданий по итогам года.
Cyber Shadow
Мир захвачен злым доктором Прогеном и его армией беспощадных синтетических солдат. Тень, последний выживший из клана ниндзя, получает отчаянную просьбу о помощи и отправляется на последнее задание — выяснить причины катастрофы.
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Напоминаем, что эти 4 игры можно успеть не только пройти до конца месяца, но и купить их со скидкой для подписчиков Game Pass.