Успейте пройти: последние выходные для этих 4 игр из Game Pass





У игроков с подпиской Game Pass на этих выходных есть последняя возможность пройти 4 игры, которые в конце января будут удалены из игрового сервиса. Еще в середине января Microsoft анонсировала игры, которые удалят из Game Pass 31 января:

Prison Architect (PC)Nowhere Prophet (Xbox, PC)Cyber Shadow (Xbox, PC)Xeno Crisis (Xbox, PC)

Рекомендуем в этой подборке обратить внимание на Cyber Shadow — это весьма качественный платформер, который вышел в 2021 году и сразу попал в Game Pass. Игру хорошо восприняли не только игроки, но и критики — он даже оказался в нескольких ТОПах от крупных изданий по итогам года.

Cyber Shadow

Мир захвачен злым доктором Прогеном и его армией беспощадных синтетических солдат. Тень, последний выживший из клана ниндзя, получает отчаянную просьбу о помощи и отправляется на последнее задание — выяснить причины катастрофы.

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Напоминаем, что эти 4 игры можно успеть не только пройти до конца месяца, но и купить их со скидкой для подписчиков Game Pass.