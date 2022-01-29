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Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой

Вера Брежнева перед юбилеем в бикини похвасталась фигурой
Певица Вера Брежнева порадовала поклонников фото с отдыха. 3 февраля артиске исполнится 40 лет, в преддверии дня рождения певица дала блиц-интервью своим поклонникам, отвечая на их вопросы в личном блоге. Подписчиков интересовал вес звезды. И она его честно назвала в беседе, однако заметила, что эта цифра на самом деле ни о чем не говорит. Ведь главное, как человек выглядит и насколько он здоров.
Вера Брежнева в бикини Ну а выглядит артистка для своих лет замечательно, и она сама прекрасно об этом знает, потому что на вопрос о том, подготовилась ли она морально к цифре 40, Вера ответила: «Не только морально, я и физически даже очень к ней готова». Для большей убедительности Брежнева украсила свой ответ свежим снимком в бикини, блистая стройностью и мышцами. Она рассказала, что 2-3 раза в неделю тренируется и каждое утро старается начинать с зарядки.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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