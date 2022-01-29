Владимир Винокур сидит без работы и денег

Артист Владимир Винокур пожаловался на безденежье. Многие звезды жалуются, что в пандемию их доходы резко упали. Пока что развлекательная индустрия терпит убытки, и всем приходится тяжело. Это касается даже таких мэтров юмора, как Винокур и Бандурин. О бедственном положении юмористов в недавнем интервью сообщила Регина Дубовицкая. По словам звезды, у нее есть выступления, да еще и платят за съемки в передаче «Аншлаг». А вот другие участвуют там бесплатно. Ее слова нашли отклик в сердцах других артистов юмористического цеха. Так, 73-летний Владимир Винокур сообщил, что даже в предновогодние праздники ощущал дефицит концертов и корпоративных мероприятий, что больно ударило не только по нему, но и по его коллективу. «Работы нет действительно. Январь и февраль сейчас пустые полностью, в декабре тоже не было новогодних корпоративов», — сообщил артист Telegramу-канала «Абзац».Владимир Винокур Единственная надежда — весенний сезон. Но для этого нужна отмена ограничений, которые постоянно вводятся в связи с распространением нового штамма коронавируса «омикрон». Вторит Винокуру и Николай Бандурин. 59-летний юморист и так испытывал проблемы с финансами после пожара, который случился в его доме в Подмосковье в 2018 году. На восстановление ушли большие деньги, как и на лечение самого артиста, а тут еще и грянула пандемия. «С концертами, конечно, беда. Их стало гораздо меньше. Сейчас у меня небольшой тур в Крыму. Можно сказать — это нормальная работа», — говорит участник программы «Аншлаг». Отметим, ранее о непростом финансовом положении звезд шоу-бизнеса говорил известный продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, они с Валерией имеют запасы на черный день и могут спокойно переждать кризис. Но есть много артистов, которые лишились средств к существованию, и никто не сможет компенсировать им время простоя.