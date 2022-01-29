Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 40%

Вадим Карасев

Уровень заполненности подземных газовых хранилищ (ПХГ) Европы опустился ниже 40%, что связано в том числе с повышенным расходом в январе — в этом месяце отбор ускорился на треть по сравнению со средним значением предыдущих пяти лет.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, по итогам газовых суток 27 января запасы в ПХГ Европы упали до 39,65%. Это на 15,6 процентных пунктов ниже среднего уровня за последние пять лет. Расход увеличился несмотря на мягкую погоду в начале 2022 года, поскольку энергетические компании пользуются запасами, чтобы сэкономить средства на фоне высоких цен на газ.

"Во многих контрактах с поставщиками используется биржевой индекс "на месяц вперед", и сейчас цена его исполнения находится на историческом максимуме. В среднем в прошлом месяце на хабе TTF газ торговался по $1310 за тысячу кубометров с максимальным значением до $2138. В этих условиях сейчас покупка газа на спотовом рынке, где средние котировки с начала месяца составляют $976 за тысячу кубометров, выглядит более выгодным решением", - объясняет агентство.

Подобное "защитное" поведение импортеров заметно снизило физический импорт газа в Европу. В частности, поставки "Газпрома" в дальнее зарубежье упали в январе на 40% и продолжают сокращаться. В феврале по мере стабилизации цен эта тенденция может измениться.

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