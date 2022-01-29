Жители посёлка совхоза им. Ленина отказываются помогать деньгами помощнику Грудинина

Вадим Карасев

Жители посёлка совхоза им. Ленина потребовали от помощника Павла Грудинина - Дмитрия Мартышенко, документы, подтверждающие факт того, что он расплатился за квартиру.

Так они отреагировали на обращение Мартышенко за помощью в совхозный чат, где состоит более 700 участников. Судя по комментариям, люди не поверили, что он заплатил за приобретенную недвижимость 9 млн рублей.

"Схема стандартная, сделка по продаже квартиры нанесла вред ЗАО, поэтому надо признать её недействительной, якобы квартиру продали ему по заниженной цене, как и всем врачам, учителям, трактористам. А на данный момент хоть один врач, учитель или тракторист иск получил? И первый получатель иска, и Дмитрий к какой категории относятся? Трактористы или врачи? На мой взгляд, если просьба к жителям поддержать рублем человека, то нужно раскрывать все карты"

"Никакого недовольства нет, но, когда люди просят о помощи, они предоставляют документы. А у нас ни иска, ничего, на словах все. Когда детям больным помогаем, мы же просим документы", –о акцентировала внимание другая участница чата.

"Смысл в том, чтобы быть честным. Показал, рассказал, как есть, попросил. Кто хочет, помог. А просить, скрывать и набрасываться — ну такое. Многим в этом чате помогли и всегда обосновано".

"Когда одна женщина с ребенком помощь попросила на лечение — все помогли. Она поблагодарила. Все тихо прошло и без дискуссий. Почему без? Потому что все ознакомились с предоставленными документами и все ок".

"Если бы какой-то левый Аристарх попросил денег на адвоката через этот и любой другой чат, все бы попросили у него документы. Но почему-то человеку из экрана все должны верить на слово. Это общественная площадка. Дмитрий может хоть как просить деньги у своих друзей, подписчиков и прочее. Здесь мы отвечаем за размещенную информацию. И просим предоставить документы, хоть какие-то, а в ответ одни эмоции. Текст иска не является секретом для сторон, равно как и текст договора и допсоглашения, все их видели. Факт оплаты можно подтвердить наличием двустороннего акта, тоже никаких секретов. Странно это всё".

Обращают внимание люди и на то, что подобный иск не получил ни один рядовой работник ЗАО, купивший квартиру на законных основаниях по рыночной цене.



"Дмитрий, мы сейчас увидели, какого рода заводятся дела, по каким ценам договоры, с кем. Это не трактористы и врачи. Интересно, что в допнике, до какого числа рассрочка, сколько реально оплачено. Всем, думаю, интересно, особенно тем, кто за 200 покупал квартиры. Ну и если там тоже цена 100 и рассрочка на 6 лет, дело очень гиблое, увы. 500 тысяч собирать — покажите документы", - написал пользователь в заключение беседы.

Павел Грудинин Дмитрий Мартышенко