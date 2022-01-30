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Александр Песков решил, что Моргенштерн должен оплатить ремонт Марины Хлебниковой

Александр Песков решил, что Моргенштерн должен оплатить ремонт Марины Хлебниковой
Артист Александр Песков высказался о щедрости звезд для Марины Хлебниковой. Шоумен в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что оплатить ремонт квартиры певицы Марины Хлебниковой должен рэпер Моргенштерн. «Может Моргенштерн Хлебниковой деньги даст? Все-таки именитая певица. У нее несчастье. Не будь дураком. Если у тебя бабки есть, то тихо отойди и отдай. Директору, например, или родственникам. Это лучше, чем телефоны дарить. А может и фанаты помогут», сказал Александр Песков.
Моргенштерн А вот певец Данко уверен, что никто из звезд Марине Хлебниковой не поможет. «От артистов ждать помощи нельзя. Бросят пару тысяч и все», — заявил певец Данко. Напомним, что квартира Марины Хлебниковой сильно пострадала при пожаре. На ремонт нужна крупная сумма денег. Исполнительница пока скитается по друзьям.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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