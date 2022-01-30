Алексей Чумаков рассказал о сложной дружбе с Долиной

Певец Алексей Чумаков поделился подробностями своих отношений с известной артисткой. Гостями передачи «Секрет на миллион» на НТВ стали супруги Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Звездная пара отвечала на вопросы ведущей, раскрывая подробности своей жизни. Так, речь зашла об их давней подруге Ларисе Долиной. Певец сразу признался, что с артисткой порой бывает нелегко: «С Ларисой Александровной очень сложно дружить. Это правда, все, что говорят, потому что это не поверхностно, это работа. И с нашей стороны и с ее стороны». В свою очередь 66-летняя исполнительница пояснила, почему Алексей так сказал. «Не надо говорить что у нас такая тяжелая атмосфера дружбы. Вообще дружба — понятие «круглосуточное». Я очень благодарна что наши отношения такие теплые дружеские. Я могу даже сказать, что я люблю эту пару, люблю их по отдельности каждого и люблю их вместе. А теперь уже люблю с их малявочкой замечательной» — поделилась Долина.Лариса Долина Также она рассказала, что всегда становится одним из первых слушателей, кому Алексей Чумаков дает послушать свои новые песни. «Я очень благодарна за то что ты со мной делишься, потому что это для меня очень важно. Вот это называется дружба, когда доверяешь друг другу. Мы 20 лет друг другу доверяем» — заключила певица. Звезд действительно связывает не только музыка и работа. Они часто ходят друг другу в гости, записывают музыкальные видеоприветы, а недавно Алексей Чумаков посвятил подруге шарж. Не оставляют артисты друг друга без внимания и в праздники. К примеру, на новый год Долина подарила шарф Алексею, Юле цепочку, а их дочке колготки. Между тем, пара тоже радует певицу презентами: сервис посуды, дизайнерские вазы и интересные аксессуары. «С Ларисой Александровной невероятно легко, я не держу язык за зубами, я шучу на любые темы, мы не придерживаем друг друга, чтобы лишний раз не обидеть» — заверил артист. А Долина добавила, что Алексей и Юля настолько интеллигентны и воспитаны, что никогда в жизни не позволят себе «перейти границу».