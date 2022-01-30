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Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением

Анастасия Макеева напугала фанатов своим увлечением
Актрису Анастасию Макееву обвинили в маразме. В прошлом году Анастасия Макеева решила изучать основы квантовой психологии. Актриса съездила на обучающий тренинг, который прошел под руководством звездного специалиста, на Мальдивы, а после вплотную занялась практиками. Недавно Анастасия даже объявила, что ее консультация стоит 60 тысяч рублей. Однако фанаты актрисы не разделяют ее чрезмерного увлечения как психологией, так и практиками.
Анастасия Макеева «Настя, простите, но у меня такое ощущение, что потихоньку сходите с ума. Вы прекрасная актриса и певица, зачем вам это все? Я уже последнее время просто наблюдаю, чем этот маразм с практиками закончится», — написал один из пользователей Сети на странице Макеевой. Напомним, недавно Анастасия взяла фамилию мужа и уже получила новые документы. Теперь она Анастасия Малькова-Макеева. Звезда считает, что таким образом она вошла в родовую программу мужа и в скором времени сможет стать мамой.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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