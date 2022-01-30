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Анна Семенович в шоке от предложения Бориса Корчевникова

Анна Семенович в шоке от предложения Бориса Корчевникова
Ведущая и певица Анна Семенович пофлиртовала с Корчевниковым. Исполнительница не скрывает, что находится в активном поиске надежного спутника жизни. Анна Семенович попыталась даже пофлиртовать с телеведущим Борисом Корчевниковым, который, к слову, тоже давно одинок. В передаче «Судьба человека» на канале «Россия 1» Семенович в шутку пофлиртовала с Борисом Корчевниковым. Он не стал скрывать, что тоже находится в поисках достойной женщины. «Давай порепетируем свидание», — обратилась 41-летняя артистка к Борису, который пожаловался ей на холостой статус. Корчевников вошел в роль и протянул своей гостье гроздь винограда. «Это с моих виноградников в Крыму. Ко мне приезжал Депардье, уговаривал продать ему хоть пару веточек, чтобы посадить у себя под Парижем. А вот этот черный виноград давлю сам голыми пятками», — пошутил телеведущий. Ответ певицы заставил Бориса покраснеть. «О Боже! Покажешь, как ты это делаешь, после программы! Ммм, чувствую запах твоих ног!» — парировала Анна.
Борис Корчевников К слову, за плечами Анны Семенович много романов, но ни один из них не закончился походом в загс. Сегодня певица уверена, что уже готова к семейным отношениям и материнству. «Я сделала это — заморозила яйцеклетки! Я не так часто откровенно рассказываю в публичном пространстве о личном, но сегодня именно такой случай. Не буду скрывать, что я, как и некоторые из вас, постоянно сталкиваюсь с социальным давлением нашего общества, которое часто критично высказывается по отношению к женщинам, выходящим за рамки представления «как должно быть». В частности, я говорю об отношении к тем из нас, кто до определенного возраста по тем или иным причинам не стал мамой. Бытует мнение, что если тебе 40, ты не замужем, и у тебя нет детей, то с тобой что-то не так. Поверьте, мои дорогие, это абсолютная ерунда и пережитки прошлого, на которые не надо обращать внимание. Ведь у каждой из нас есть свои обстоятельства и жизненные ситуации. У каждой из нас есть право на женское счастье и личный выбор того, когда становиться мамой», — откровенничала как-то она.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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