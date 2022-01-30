Целебные свойства камня чароит

Роман Иванов

О чароите человечеству известно достаточно давно. Самоцвет обладает удивительным оттенком и часто используется для создания ювелирных украшений. По свойствам кристалл напоминает нефрит. Крупные экземпляры встречаются в природе довольно редко. О чароите, его магических, целебных свойствах, а также о зодиакальной совместимости можно узнать здесь https://oberegitut.ru/charoit-kamen-svojstva-komu-podhodit/.

После полировки на минерале образуются очень красивые переливы. В составе камня присутствуют примеси бария, стронция, натрия. Также содержится марганец, благодаря которому самоцвет получил лавандовые и сиреневые оттенки. Единственное месторождение – Мурунский массив. Это уникальное место, где геологам удалось найти множество редких минералов.

Чароит: лечебная сила

Минерал обладает множеством лечебных свойств. Мягкий сиреневый цвет камня успокаивает нервную систему, помогает человеку расслабиться, набраться сил. Литотерапевты используют самоцвет для достижения умиротворения. Считается, что он способен устранить различные расстройства психики. Чтобы достичь эффекта, нужно длительное время внимательно рассматривать натуральный минерал. Тогда можно достичь абсолютного спокойствия.

Известны и другие целебные свойства:

Укрепление иммунитета, повышение защитных сил организма. Для улучшения работы иммунной системы рекомендуют носить кулон или браслет.

Расслабление, отдых. Активно устраняет стрессы, депрессивные состояния, избавляет владельца от перенапряжения.

Улучшение памяти. Если регулярно носить амулет, можно улучшить память. Литотерапевты рекомендуют иметь при себе самоцвет людям, которые много работают за компьютером.

Нормализация работы сердца. Благотворно воздействует на сердечную мышцу.

Улучшение работы почек, поджелудочной железы. При возникновении боли нужно приложить камень к больному участку тела. Он уменьшит болезненные ощущения.

Борьба с хроническими заболеваниями. В таких случаях натуральный экземпляр нужно носить постоянно. Если человек страдает заболеваниями почек, камешек прикладывают к этой зоне.

Лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата. Сторонники нетрадиционной медицины путем использования чароита лечат заболевания позвоночника.

Устранение головной боли. Для этого прикладывают чароитовые бусы к голове.

Стабилизация работы сердечно-сосудистой системы.

Борьба с психическими расстройствами.

Не стоит забывать, что целебной силой обладают только натуральные экземпляры. Стеклянные и пластиковые подделки не оказывают абсолютно никакого воздействия на организм.