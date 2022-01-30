Даня Милохин откровенно рассказал о своей бывшей

Тиктокер и певец Даня Милохин рассказал о своем будущем. Молодой артист и Юлия Гаврилина не смогли сохранить дружеские отношения после расставания. Сейчас блогеры не контактируют. Когда-то Даня Милохин и Юлия Гаврилина были самой популярной парой TikTok. Звезды поначалу скрывали свои отношения, но постоянные романтические видео говорили об их чувствах лучше любых слов. Будучи еще совсем юными, Даня и Юлия часто ссорились, расставались и сходились. И вот однажды очередной разрыв оказался окончательным. Милохин недолго скучал в одиночестве: в ходе участия в «Ледниковом периоде» на Первом канале ему стали приписывать отношения с Евгенией Медведевой. Звезды то и дело целовались на льду, что немало раздражало Гаврилину. Вполне возможно, это и стало последней каплей, заставившей девушку оборвать все связи с Даней.Даня Милохин «Мы с Гаврилиной не общаемся сейчас. Вообще не общаемся», — заявил он в интервью для YouTube-канала Алексея Столярова. Пока Даня не скучает по бывшей возлюбленной. Тем более, у него есть много других друзей-блогеров. О своем будущем артист рассуждает исключительно в позитивном ключе, не сомневаясь, что его ждут новые вершины. «Через пять лет я вижу себя и актером, и тиктокером, и спортсменом. Я всегда знал, что достигну всего. Я не знал только подробностей и конкретных вещей», — подчеркнул Милохин. Конечно, и у Дани случаются свои кризисы, трудные периоды. В такие минуты он часто срывается на тех, кто оказывается рядом. Но даже в самые сложные минуты артист не перестает верить в свое предназначение.