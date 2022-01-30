Для Xbox Series X выпускают пылевые фильтры, которые лучше не покупать





В последнее время мы все чаще натыкаемся на странные аксессуары для игровых приставок, которые не совсем понятно для чего выпускают. Светодиодные подсветки, дополнительное охлаждение, кейсы для переноски консоли с защитой от влаги и пыли — это далеко не полный список странных аксессуаров, про которые мы рассказывали в последнее время.

На Amazon есть еще один аксессуар, предназначение и польза которого вызывает вопросы. Это сетки для защиты Xbox Series X от пыли, по сути пылевые фильтры. Они наклеиваются на отверстия в корпусе Xbox Series X и, как отмечают производители, защищают от пыли. Стоимость аксессуара — около 20 евро.

Однако покупать такой аксессуар мы бы не рекомендовали, так как он может вызвать проблемы с охлаждением. Подтверждают это и игроки в отзывах о товаре на Amazon, вот один из них: «Xbox SERIES X стал очень горячим после короткого периода работы с ними, даже с установленными и работающими дополнительными вентиляторами охлаждения». Другой игрок пишет примерно тоже самое: «Купил и наклеил их на xbox, прежде чем обнаружил, что они вызывают проблемы с перегревом. Узнав об этом, я удалил их, что привело к тому, что мне пришлось очищать оставшийся клей».

Можно найти и положительные отзывы о пылевых фильтрах для Xbox Series X, от игроков, которые пишут, что кладут их на отверстия, когда не пользуются консолью в течение долгого времени.