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Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы

Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
Певец Филипп Киркоров снова потерял большие деньги. Артиста обманули дизайнеры на шесть миллионов рублей. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Певец не так давно купил двухэтажный пентхаус в самом центре Москвы. Поп-король хотел отпраздновать новоселье в хоромах стоимостью миллиард рублей. Он отдал дизайнеру 11 миллионов рублей. Певец думал, что будет сделана чистовая отделка. Но не тут—то было. Работы не сделаны. В деле сейчас разбирается адвокат Александр Добровинский.
Филипп Киркоров «Должны были быть выполнены работы на 32 миллиона рублей. Там все разворотили, но ничего не сделали. Квартира большая – метров шестьсот. В итоге дизайнер вернула пять миллионов рублей, а где еще шесть — не ясно. Деньги исчезли. Никаких оправдательных документов нет, сметы нет», рассказал Александр Добровинский. Ранее Филипп Киркоров говорил, что любым законным способом взыщет деньги с дизайнера. Он написал несколько писем-претензий. Возможно возбуждение уголовного дела.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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