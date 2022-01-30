Глава фонда «Круг добра» пообещал помощь подопечным и после их 18-летия

22:00 Автор: Вероника Флора

Подопечными «Круга добра» являются дети до 18 лет с тяжелыми хроническими и орфанными заболеваниями. Основная задача фонда — обеспечить их дорогостоящими инновационными препаратами, в том числе не зарегистрированными в России. При этом обеспечить непрерывность лечения детей необходимо и после их совершеннолетия заявил в интервью «Парламентской газете» руководитель «Круга добра» протоиерей Александр Ткаченко.

Эту тему Ткаченко, по его собственному признанию, поднимает с первых месяцев работы в фонде. Ее обсуждали и на площадке Общественной палаты, и в правительстве. «Мы очень переживаем за судьбу наших детей, которые достигли 18 лет, — сказал он. — Очень важно, чтобы была непрерывность в лечении, чтобы наши подопечные и после 18 лет были обеспечены лекарствами».

Для этого фонд планирует подписать договоры с субъектами Федерации. Правительства регионов, где живут подопечные фонда, будут уведомлять о совершеннолетии ребенка за год до этого. Это важно, чтобы власти заложили в бюджет средства, необходимые для дальнейшего лечения ребенка, отметил руководитель «Круга добра».

Ткаченко также рассказал, что президент Владимир Путин поручил проработать вопрос об обеспечении лекарствами из средств «Круга добра» подопечных фонда, которые достигли 18 лет. Сейчас этим занимаются в правительстве и в Минздраве. Фонд со своей стороны производит расчеты финансовых затрат.

«Я думаю, в ближайшее время решение будет», — заключил протоиерей.

В фонде «Круг добра» назвали число получивших помощь в 2021 году детей

Указ о создании фонда «Круг добра» Путин подписал 6 января 2021 года. Основная задача организации — закупка для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями дорогостоящих лекарств, в том числе не зарегистрированных в России. Обратиться в фонд могут родители или опекуны ребенка, его лечащий врач, лечебное учреждение, главный специалист региона или региональный орган здравоохранения. Для этого нужно заполнить специальную заявку на сайте фонда.

В фонд поступают средства от повышения ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Так, с заработков свыше пяти миллионов рублей в год взимают не 13%, а 15%. При этом повышенной ставкой облагают лишь часть дохода, которая превышает пять миллионов рублей. Таким образом в фонд поступает около 60 миллиардов рублей в год.

Полное интервью с Александром Ткаченко читайте на сайте «Парламентской газеты» в полночь по Москве.

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