GRID Legends получит русскую локализацию на старте





Игра DIRT 5 от Codemasters не получила русскую локализацию, даже в формате текста, из-за чего у игроков возникали опасения по поводу локализации GRID Legends. Но теперь известно официально, что GRID Legends получит русскую локализацию в виде текста.

Информация о локализации GRID Legends на русский язык появилась на странице игры в Steam. Кроме того, некоторые журналисты уже начали получать доступ к проекту, и они подтверждают наличие в игре русской локализации.

Напомним, что GRID Legends обещает игрокам глубокую историю в плане сюжета, поэтому наличие в ней локализации является важным фактором для успешности проекта на игровом рынке отдельной страны. К тому же, изданием GRID Legends теперь занимается Electronic Arts, которая недавно приобрела Codemasters.

Релиз GRID Legends состоится в конце следующего месяца — 25 февраля 2022 года. Ниже можно посмотреть новый трейлер проекта, представленный несколько дней назад.

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