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Игроки заметили повышение цен на Xbox и аксессуары в России

Игроки заметили повышение цен на Xbox и аксессуары в России


В России в сентябре 2021 года рекомендованные розничные цены выросли на Xbox Series X, Xbox Series S и различные официальные аксессуары, в том числе на геймпаде. В последние дни игроки обратили внимание вновь на повышение цен на различные официальные товары Xbox у авторизованных продавцов в России.

К примеру, стоимость геймпадов Xbox Series X | S у официальных розничных продавцов (МВидео, Эльдорадо, OZON) начинается с 8490 рублей, тогда как рекомендованная розничная цена на них варьируется от 5399 до 5999 рублей (в зависимости от модели).

Кроме того, обратили внимание игроки и на повышение цен на Xbox Series S — приставка у официальных розничных продавцов предлагается за 37999 рублей, тогда как официальная розничная цена 30999 рублей.

Отметим, что портал DTF получил комментарий от магазинов, которые сослались на ошибку, отмечая, что РРЦ не повышали:

В «М.Видео-Эльдорадо» предварительно сообщили, что рекомендуемая розничная цена на консоли и аксессуары Xbox не поднималась. Рост цен в магазинах может быть связан с ошибками в автоматике.

Официальное представительство Microsoft в России пока не прокомментировало ситуацию.

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По материалам: newxboxone

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