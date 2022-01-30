Инсайдер: Call of Duty: Modern Warfare 2 «выглядит очень круто» — игру разрабатывает 11 студий





Известный игровой инсайдер Том Хендерсон, который специализируется на Battlefield и Call of Duty, рассказал подробности про Call of Duty: Modern Warfare 2. На данный момент игра официально не анонсирована к релизу в этом году, но инсайдер уже неоднократно отмечал, именно этот проект от Infinity Ward планирует выпустить Activision до конца 2022 года.

Том Хендерсон опубликовал видео, где рассказал, что ему известно об игре Call of Duty: Modern Warfare 2. По его словам, проект сейчас уже «выглядит очень круто», сам Хендерсон отмечает, что видел ранние кадры игры, но при этом он их не демонстрирует. Как говорит инсайдер, сейчас над Call of Duty: Modern Warfare 2 работает 11 игровых студий, при этом он оговаривается, что проблем в разработке нет — проект развивается хорошо.

Кроме того, в своем ролике про Call of Duty: Modern Warfare 2 Том Хендерсон говорит, что игра сейчас находится на стадии альфа-версии. Напомним, ранее он отмечал, что у Activision есть планы выпустить шутер чуть раньше, чем обычно выходят игры серии Call of Duty, из-за малой популярности Vanguard.

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Стоит сказать, что ранее Том Хендерсон отмечал, что игра 2022 года франшизы Call of Duty станет последней для Xbox One и Playstation 4.