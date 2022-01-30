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Инсайдер: утечек со стороны Xbox много из-за огромного количества проектов

Инсайдер: утечек со стороны Xbox много из-за огромного количества проектов


Если вы внимательно следите за новостной повесткой вокруг Xbox, наверняка, вам знакомы игры Project Suerte, Project Belfry, Project Pentiment, Project Missouri и многие другие, которые пока существуют только с точки зрения кодовых названий. При этом, о многих из них уже известны детали, по которым можно сложить общее впечатление о проекте.

Известный игровой инсайдер Джез Корден в рамках подкаста (Xbox Four, поскольку участников в этот раз было 4 человека) рассказал, что проблема здесь не в том, что Microsoft плохо сохраняет свои секреты, а в том, что компания работает над огромным количеством проектов. По его словам, «столько утечек из-за большого количества вещей, которые там делают». Он отмечает, что у Microsoft так много партнеров, с которыми они работают, что некоторая информация действительно просачивается.

Инсайдер говорит, что появление такого большого количество информации о проектах, которые еще не анонсированы, вполне понятно, учитывая, что в цепочке завязаны «команды, студии поддержки, иногда розничные сети и отделы маркетинга». Джез Корден уверен, что сейчас Microsoft «сажает много семян», и это «сумасшедшее время для поклонников Xbox».


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По материалам: newxboxone

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