Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 февраля + релизы в Game Pass
На следующей неделе стартует февраль, который многие игроки давно ждали. В феврале 2022 года выходят сразу два крупных ожидаемых проекта, релиз которых несколько раз откладывали — Dying Light 2 и Elden Ring. И первый из них выходит уже на следующей неделе.
Dying Light 2: Stay Human, без сомнений, главный релиз следующей недели. Игра выходит 4 февраля на всех актуальных игровых платформах, в том числе на консолях прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Еще один релиз следующей недели, который ждут с прошлого года — переиздание Life is Strange Remastered Collection.
Следующие игры запланированы к выходу на Xbox с 1 по 4 февраля:
Dyna Bomb (1 февраля)
Life is Strange Remastered Collection (1 февраля)
Webbed (1 февраля)
The Dead Tree of Ranchiuna (2 февраля)
The Sealed Ampoule (2 февраля)
Ambition Record (3 февраля)
Dreamscaper (3 февраля)
QUByte Classics — The Humans By Piku (3 февраля)
Croc’s World Construction Kit 2 (4 февраля)
Demon Hunter 5: Ascendence (4 февраля)
Drone Gladiator (4 февраля)
Dying Light 2: Stay Human (4 февраля)
The Song Out Of Space (4 февраля)
Game Pass
На следующую неделю запланирован пока только один релиз в Game Pass:
Dreamscaper (3 февраля)
Отметим, что в начале следующей недели Microsoft сообщит о том, какие игры пополнят подписку в первой половине февраля.