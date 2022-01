Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 февраля + релизы в Game Pass





На следующей неделе стартует февраль, который многие игроки давно ждали. В феврале 2022 года выходят сразу два крупных ожидаемых проекта, релиз которых несколько раз откладывали — Dying Light 2 и Elden Ring. И первый из них выходит уже на следующей неделе.

Dying Light 2: Stay Human, без сомнений, главный релиз следующей недели. Игра выходит 4 февраля на всех актуальных игровых платформах, в том числе на консолях прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4. Еще один релиз следующей недели, который ждут с прошлого года — переиздание Life is Strange Remastered Collection.

Следующие игры запланированы к выходу на Xbox с 1 по 4 февраля:

Game Pass

Dyna Bomb (1 февраля)Life is Strange Remastered Collection (1 февраля)Webbed (1 февраля)The Dead Tree of Ranchiuna (2 февраля)The Sealed Ampoule (2 февраля)Ambition Record (3 февраля)Dreamscaper (3 февраля)QUByte Classics — The Humans By Piku (3 февраля)Croc’s World Construction Kit 2 (4 февраля)Demon Hunter 5: Ascendence (4 февраля)Drone Gladiator (4 февраля)Dying Light 2: Stay Human (4 февраля)The Song Out Of Space (4 февраля)

На следующую неделю запланирован пока только один релиз в Game Pass:

Dreamscaper (3 февраля)

Отметим, что в начале следующей недели Microsoft сообщит о том, какие игры пополнят подписку в первой половине февраля.