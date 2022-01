Эти 40+ игр на Xbox нельзя купить по обратной совместимости





Обратная совместимость позволяет получить на Xbox One и Xbox Series X | S доступ к сотням игр с Xbox и Xbox 360. Однако, некоторые из проектов, которые были добавлены по программе обратной совместимости, нельзя купить в цифровом варианте. Некоторые из них убрали из цифровых магазинов еще до выхода в обратной совместимости, другие после, и почти всегда причина в лицензионных правах.

Испанский портал Generacionxbox собрал список из 40+ игр по обратной совместимости, которые нельзя купить в цифровом виде, вот этот список:

50 Cent Blood on Sand.Ace Combat 6.Are You Smarter Than a 5th Grader Make the Grade.Batman Arkham Origins.Burnout Paradise.Daytona USA.DiRT 3.DiRT Showdown.Driver: San Francisco.Earthworm Jim HD.F.E.A.R.Forza Horizon.GRID 2.GTA San Andreas.Halo: Combat Evolved Anniversary (доступна в Master Chief Collection).Halo 3 (Master Chief Collection).Halo Wars (Master Chief Collection).Halo 3: ODST (Master Chief Collection).Halo: Reach (Master Chief Collection).Halo 4. (Master Chief Collection).Kingdoms of Amalur: Reckoning.Le Tour de France 2009.Le Tour de France 2011.Operation Flashpoint: Red River.Overlord.Pure.Lego Lord of the Rings.Metal Gear Solid HD Collection.Mortal Kombat 9.NCAA games.Peter Jackson’s King Kong: The Official Game of the Movie.Ridge Racer 6.Shadows of the DamnedSilent Hill: Downpour.Syndicate.Rio.Trials Evolution.Trine.Telltale Jurassic Park.Tom Clancy H.A.W.X.Напомним, если эти игры есть у вас на физическом носителе, или вы их можете купить на физическом носителе, ничего не помешает запустить их по обратной совместимости.