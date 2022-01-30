Кид Рок отказался играть на площадках, куда допускаются только вакцинированные зрители

Вадим Карасев

Кид Рок, в скором времени отправляющийся в тур под названием Bad Reputation ("Плохая репутация"), заявил, что не собирается выступать на площадках, которые допускают только вакцинированных зрителей и требуют ношения масок.

Если на каких-то площадках будут такие требования, то либо они должны быть сняты до моего приезда, либо я не собираюсь выступать. Но не переживайте, вы сможете вернуть свои деньги,

— сказал музыкант в видео, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Он добавил, что очень расстроен, так как из-за ковидных ограничений ему уже пришлось отменить концерты в Буффало и Торонто.









На днях Кид Рок выпустил новую песню We The People ("Мы, люди"), в которой он также осудил жесткие ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

Носи свою маску, пей свои таблетки, все поколение сошло с ума,

— говорится в одной из строчек.

Недавно против принудительной вакцинации от коронавируса высказалась актриса Эванджелин Лилли.

Ольга Петелина