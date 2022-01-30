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Кид Рок отказался играть на площадках, куда допускаются только вакцинированные зрители

Кид Рок отказался играть на площадках, куда допускаются только вакцинированные зрители

Кид Рок, в скором времени отправляющийся в тур под названием Bad Reputation ("Плохая репутация"), заявил, что не собирается выступать на площадках, которые допускают только вакцинированных зрителей и требуют ношения масок.

Если на каких-то площадках будут такие требования, то либо они должны быть сняты до моего приезда, либо я не собираюсь выступать. Но не переживайте, вы сможете вернуть свои деньги,

— сказал музыкант в видео, опубликованном на его странице в фейсбуке.

Он добавил, что очень расстроен, так как из-за ковидных ограничений ему уже пришлось отменить концерты в Буффало и Торонто.



На днях Кид Рок выпустил новую песню We The People ("Мы, люди"), в которой он также осудил жесткие ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.

Носи свою маску, пей свои таблетки, все поколение сошло с ума,

— говорится в одной из строчек.

Недавно против принудительной вакцинации от коронавируса высказалась актриса Эванджелин Лилли.


Ольга Петелина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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