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Ксения Собчак на шоу "Вечерний Ургант" рассказала о романе Григория Лепса и Юлии Барановской. Эту часть диалога вырезали из интервью

Ксения Собчак на шоу "Вечерний Ургант" рассказала о романе Григория Лепса и Юлии Барановской. Эту часть диалога вырезали из интервью

Ксения Собчак на шоу "Вечерний Ургант" подтвердила слухи о том, что певец Григорий Лепс и телеведущая Юлия Барановская находятся в отношениях.

Пообщаться на личные темы с Лепсом у Ксении была возможность в Куршевеле, куда в январе отправились многие российские звезды. На вопрос Ивана Урганта, пребывал ли Лепс на зимнем курорте в статусе холостяка, Ксения ответила:

Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем,

— после этих слов Собчак наклонилась к уху Урганта и прошептала: "С Барановской".

Однако этот отрывок диалога был вырезан из интервью, опубликованного 29 января на YouTube-канале "Вечерний Ургант".


Юлия Барановская

Все подчищено суровой цензурой: из поездки в Куршевель Ксения якобы сохранила только воспоминания о пережитом за три дня омикроне. Но нет, слово, как известно — не Алексей Воробьев. Его, в отличие от Алексея, не поймаешь. Раньше женщины России утирали слезы, вспоминая, как вероломно Аршавин бросил многодетную жену, а теперь бывшая брошенка сама, кажется, встала на скользкий лед кармы и увела уважаемого артиста из уважаемой семьи,

— прокомментировал ситуацию телеграм-канал Антиглянец.


Григорий Лепс

В декабре Григорий Лепс после 20 лет брака развелся с женой Анной Шаплыковой, которая родила музыканту троих детей: дочерей Еву и Николь и сына Ивана. У Лепса также есть старшая дочь Инга от первого брака. Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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