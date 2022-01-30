Ксения Собчак рассказала, как переживает критику

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, что ей плевать на мнение людей. Ведущая носит образ эпатажной женщины. За ее деятельность и образы она часто становится объектом атаки хейтеров. Но на журналистку это не оказывает никакого воздействия, потому как она и сама относится к себе с большой иронией. На днях 40-летняя ведущая была в качестве гостьи на передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Опять обсуждали ее интервью с Еленой Блиновской. Резонанс интервью был столь велик, что больше месяца длятся его пересуды. Но на этот раз Ксению захейтили не за ее деятельность, а образ, и женщина в своем Instagram решила ответить всем злопыхателям сразу, написав большой пост. «Почитала комментарии на страничке «Вечернего Урганта». Какие же все-таки прекрасные люди, эти милые комментаторы чужой красоты и национальности. Меня часто спрашивают про то, как себя сделать сильным. Так вот, сила характера и адекватная самооценка человека определяется совершенной свободой от чужого мнения. Мне даже звонят как специалисту мои звездные друзья, столкнувшиеся с хейтерством в Интернете: «Я переживаю, почему меня так обсирают, как ты с этим справляешься, поделись!».Ксения Собчак Так вот, я не справляюсь, мне, правда, плевать. Я твердо знаю, что быть непохожей на других — это грех, который не прощает ни одно общество. И также я знаю, что не слушать мнение других о себе это, как минимум, логично. Ибо оно всегда до конца необъективно. Вдумайтесь, другой человек судит и размышляет о том, кем никогда не был и даже с кем чаще всего незнаком! Ты ведь не прислушиваешься к слепцу, описывающему красоты природы или к глухому, рассказывающему о том, как поют птицы? Ну и в-третьих, людям абсолютно плевать на тебя. Когда они пишут что-то, как им кажется, неприятное для тебя, они просто пытаются поднять свою самооценку за твой счет. То есть, решают свои проблемы, до тебя нет никому никакого дела» — написала эмоционально Ксения. Она также показала скрин негативных комментариев. Но в этом посте теледиву поддержали как коллеги по цеху, так и подписчики: «А мне нравится Ксения, открытая, честная»; «Я вас обожаю. Вы крутая»; «Люди часто комментируют чужую жизнь, не в силах изменить свою собственную».