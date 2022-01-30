Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак рассказала, как переживает критику

Ксения Собчак рассказала, как переживает критику
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, что ей плевать на мнение людей. Ведущая носит образ эпатажной женщины. За ее деятельность и образы она часто становится объектом атаки хейтеров. Но на журналистку это не оказывает никакого воздействия, потому как она и сама относится к себе с большой иронией. На днях 40-летняя ведущая была в качестве гостьи на передаче Ивана Урганта «Вечерний Ургант». Опять обсуждали ее интервью с Еленой Блиновской. Резонанс интервью был столь велик, что больше месяца длятся его пересуды. Но на этот раз Ксению захейтили не за ее деятельность, а образ, и женщина в своем Instagram решила ответить всем злопыхателям сразу, написав большой пост. «Почитала комментарии на страничке «Вечернего Урганта». Какие же все-таки прекрасные люди, эти милые комментаторы чужой красоты и национальности. Меня часто спрашивают про то, как себя сделать сильным. Так вот, сила характера и адекватная самооценка человека определяется совершенной свободой от чужого мнения. Мне даже звонят как специалисту мои звездные друзья, столкнувшиеся с хейтерством в Интернете: «Я переживаю, почему меня так обсирают, как ты с этим справляешься, поделись!».
Ксения Собчак Так вот, я не справляюсь, мне, правда, плевать. Я твердо знаю, что быть непохожей на других — это грех, который не прощает ни одно общество. И также я знаю, что не слушать мнение других о себе это, как минимум, логично. Ибо оно всегда до конца необъективно. Вдумайтесь, другой человек судит и размышляет о том, кем никогда не был и даже с кем чаще всего незнаком! Ты ведь не прислушиваешься к слепцу, описывающему красоты природы или к глухому, рассказывающему о том, как поют птицы? Ну и в-третьих, людям абсолютно плевать на тебя. Когда они пишут что-то, как им кажется, неприятное для тебя, они просто пытаются поднять свою самооценку за твой счет. То есть, решают свои проблемы, до тебя нет никому никакого дела» — написала эмоционально Ксения. Она также показала скрин негативных комментариев. Но в этом посте теледиву поддержали как коллеги по цеху, так и подписчики: «А мне нравится Ксения, открытая, честная»; «Я вас обожаю. Вы крутая»; «Люди часто комментируют чужую жизнь, не в силах изменить свою собственную».
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Ксения Собчак рассказала, как переживает критику
Ксения Собчак рассказала, как переживает критику
Маликов в день рождения устроил концерт и получил в подарок торт со своей копией
Маликов в день рождения устроил концерт и получил в подарок торт со
Представлен новый геймплейный трейлер WWE 2K22
Представлен новый геймплейный трейлер WWE 2K22
Новый тизер сериала Halo, полноценный трейлер уже сегодня
Новый тизер сериала Halo, полноценный трейлер уже сегодня
Зеленского сочли "главным политиком мира"
Зеленского сочли "главным политиком мира"
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 февраля + релизы в Game Pass
Эти 13 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 1-4 февраля + релизы в
Игроки заметили повышение цен на Xbox и аксессуары в России
Игроки заметили повышение цен на Xbox и аксессуары в России
Мужчина нашел сундук в заброшенном доме, а когда открыл понял, что больше не будет работать
Мужчина нашел сундук в заброшенном доме, а когда открыл понял, что
Девушка, гуляя в лесу, нашла неизвестное животное, которое просило о помощи
Девушка, гуляя в лесу, нашла неизвестное животное, которое просило о
Паулина Андреева в эффектном образе появилась на премии «Золотой Орел»
Паулина Андреева в эффектном образе появилась на премии «Золотой Орел»
Анна Семенович в шоке от предложения Бориса Корчевникова
Анна Семенович в шоке от предложения Бориса Корчевникова

Топ на сегодня

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером
Пловчихам неудобно переодеваться в раздевалке с пловцом-трансгендером
Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Томом Холландом и Зендаей
Меган Маркл и принц Гарри тайно встретились с Томом Холландом и
Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой
Дмитрий Шепелев рассказал о расставании с бывшей женой

Еще по теме

Ксению Собчак за нелепый вид раскритиковали
Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности Собчак
Собчак рассказала об угрозах в свой адрес
Ксения Собчак позавидовала жене Чубайса