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Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской

Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила Ивану Урганту в его шоу, что Григорий Лепс встречается с экс-женой Аршавина. Ксения Собчак в шоу «Вечерний Ургант» подтвердила слухи о том, что Григорий Лепс развелся после 20-летнего брака из-за романа с Юлией Барановской. Беседуя с ведущим шоу Иваном Ургантом, Ксения пожаловалась, что подхватила в Куршевеле новый штамм коронавируса «омикрон». Собчак прилетела во французские Альпы на новогодние каникулы и была вынуждена сидеть на горнолыжном курорте, пока полностью не выздоровела. Тем не менее, телеведущая успела побывать на знаменитой рождественской вечеринке бизнесмена Михаила Прохорова, куда в числе прочих звезд был приглашен и Григорий Лепс. У исполнителя хита «Рюмка водки» в Куршевеле на Рождество был запланирован сольный концерт. Кроме того, он посетил еще несколько вечеринок состоятельных россиян. По словам Собчак, они с Лепсом отлично провели время.
Киркоров, Лепс и Агаларов на открытии нового ресторана Агаларова «Лепс в статусе холостого человека сейчас приехал?» – поинтересовался у Ксении Ургант. «Но он не очень сейчас холостой. Ты-то должен знать слухи Первого канала, с кем он встречается. Давай так, я тебе на ушко скажу, с кем он встречается, а ты, если захочешь, расскажешь всем», - предложила Ксения. Телеведущая наклонилась к Урганту и сообщила ему на ухо: «С Барановской». Ксения имела в виду ведущую ток-шоу Первого канала «Мужское/Женское» Юлию Барановскую. Поскольку микрофон располагался близко к Собчак, которая не слишком старалась скрыть от зрителей эту пикантную информацию, все услышали ее слова. Иван Ургант, в свою очередь, тоже наклонился к микрофону и громким шепотом прокомментировал сказанное Ксенией. «С Барановской? Это какой-то странный ход, причем и у него, и у нее. Ну, как говорится, «Мужское/Женское», - иронично заявил Иван.
Эмин Агаларов и Юлия Барановская на открытии ресторана Агаларова Ранее о романе Лепса с Барановской публично высказалась певица Милена Дейнега. Исполнительница обвинила телеведущую в разводе певца. Якобы жена Лепса узнала о том, что Григорий изменил ей с экс-супругой футболиста Аршавина. И именно это стало последней каплей. «С Лепсом она разошлась из-за того, что он переспал с телеведущей Юлей Барановской», - заявила Дейнега. Кстати, отработав в Москве новогодние корпоративы (только за один концерт в Барвихе Григорий получил гонорар порядка 20 миллионов рублей), артист улетел в Куршевель. В рождественский вечер музыкант дал концерт в рамках фестиваля Big Art Festival в ресторане-шале Cap Horn. Входной билет на выступление Лепса стоил 2 тысячи евро. Несмотря на высокую цену, свободных мест в зале не было: ресторан был забит под завязку.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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