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Кутюр в стиле 1920-х и балет: смотрим новые модные кампании и лукбуки

Кутюр в стиле 1920-х и балет: смотрим новые модные кампании и лукбуки

В новой подборке смотрим на модные новинки последних недель: новый кутюр Ulyana Sergeenko и Yanina Couture, балетную коллаборацию Zara и кампанию обновленного Love Republic.

1.Ulyana Sergeenko

На Неделе высокой моды в Париже в этом году Ульяна Сергеенко снова ограничилась онлайн-показом, представив свою новую коллекцию в формате видео и лукбука. Вдохновением на этот раз стала эпоха 1920-х: эстетику того времени передали через элементы конструктивизма, культуры модерна и темы спорта. Впервые Сергеенко представила и полноценную мужскую линейку.

Особое внимание снова уделяется традиционным ремеслам и ручным техникам. Декоративные детали были созданы на Гусевском хрустальном заводе им. Мальцова и на фабрике "Елецкие кружева". Кружево можно найти не только в отделке — в коллекции есть и полностью кружевное платье, над которым 10 мастериц ателье "Кружевной край" работали в общей сложности 2 450 часов.





























2.Yanina Couture

В этом году бренд Yanina Couture впервые стал участником официального расписания Недели высокой моды в Париже — показ закрывал кутюрный смотр. По этому случаю дизайнер Юлия Янина подготовила яркую коллекцию, вдохновленную модой конца 1960-х и 1970-х годов. Размашистые абстрактные принты, все оттенки радуги, сочетание нескольких ярких цветов в одной вещи и, конечно, щедрая отделка перьями — все наряды словно перенеслись в наше время со знаменитых нью-йоркских вечеринок тех лет.





















3.Love Republic

Бюджетный российский бренд одежды пробует освежить свой имидж и завоевать зумеров. В новой коллекции Resort можно найти модный рельефный трикотаж и яркие инстаграмные оттенки. Героиней кампании сделали модель Симону Куст — любимицу российского Vogue и креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло. 

Жакет стоит 6 999 рублей, зеленое платье на пуговицах обойдется в 4 199 рублей, а желтое с вырезом на талии — в 4 599 рублей.











4.Zara

Бренд представил совместную коллекцию с балетной труппой NYC Ballet. В коллекции можно найти все, что ассоциируется у публики с образом балерины и балетными классами: невесомые многослойные платья телесного оттенка, трикотажные комбинезоны, облегающие футболки с длинным рукавом и мини-платья, которые легко можно представить на танцовщице контемпорари. Платья стоят 6 999 рублей, комбинезон обойдется в 3 599 рублей.











Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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