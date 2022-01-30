Лариса Долина снялась лысой в провокационной фотосессии

66-летняя певица Лариса Долина поделилась кадрами фотосессии, на которых предстала в необычном образе. Похоже, Лариса Александровна, решила удивить поклонников новой дерзкой фотосессией, представ в образе... лысой королевы. Пользователи Сети уже вовсю обсуждают перевоплощение артистки. Сама Долина призналась, что осталась вполне довольна таким экспериментом.Лариса Долина «Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно все-таки, как меня видят художники… Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!» — призналась исполнительница в личном блоге. «Нереальная 🔥👏», откликнулась Наталья Подольская. «Дива🔥🔥🔥Браво👏», восхитилась Елена Валюшкина. «Очень круто!!! Красота! Таис Афинская! 👏», отметила Алла ДовлатоваЛариса Долина Подписчики Ларисы Александровны также по достоинстве оценили провокационную фотосессию, отметив, что певица хороша в любом образе. «Инопланетянка или сказочная царица! Жена Кощея бессмертного из сказки 🐲 🐲 🐲», «Снежная королева😍😍😍», «Инопланетная царица🔥», «Очень неожиданно! Очень необычно! Ларочка, вы на высоте, как всегда!» — отмечают пользователи Сети. К слову, в свои годы Лариса Долина прекрасно выглядит. Она старается тщательно следить за своей фигурой — правильно питается и не переедает. Более того, певица ведет активный образ жизни. Держать себя в тонусе ей помогает также любимая работала и поклонники.