Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лариса Долина снялась лысой в провокационной фотосессии

Лариса Долина снялась лысой в провокационной фотосессии
66-летняя певица Лариса Долина поделилась кадрами фотосессии, на которых предстала в необычном образе. Похоже, Лариса Александровна, решила удивить поклонников новой дерзкой фотосессией, представ в образе... лысой королевы. Пользователи Сети уже вовсю обсуждают перевоплощение артистки. Сама Долина призналась, что осталась вполне довольна таким экспериментом.
Лариса Долина «Друзья, добрый день! Фрагменты прошлой фотосессии. Удивительно все-таки, как меня видят художники… Листайте и пишите, понравилось ли! Всем чудесных выходных!» — призналась  исполнительница в личном блоге. «Нереальная 🔥👏», откликнулась Наталья Подольская. «Дива🔥🔥🔥Браво👏», восхитилась Елена Валюшкина. «Очень круто!!! Красота! Таис Афинская! 👏», отметила Алла Довлатова
Лариса Долина Подписчики Ларисы Александровны также по достоинстве оценили провокационную фотосессию, отметив, что певица хороша в любом образе. «Инопланетянка или сказочная царица! Жена Кощея бессмертного из сказки 🐲 🐲 🐲», «Снежная королева😍😍😍», «Инопланетная царица🔥», «Очень неожиданно! Очень необычно! Ларочка, вы на высоте, как всегда!» — отмечают пользователи Сети. К слову, в свои годы Лариса Долина прекрасно выглядит. Она старается тщательно следить за своей фигурой — правильно питается и не переедает. Более того, певица ведет активный образ жизни. Держать себя в тонусе ей помогает также любимая работала и поклонники.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Лариса Долина снялась лысой в провокационной фотосессии
Лариса Долина снялась лысой в провокационной фотосессии
Александр Песков решил, что Моргенштерн должен оплатить ремонт Марины Хлебниковой
Александр Песков решил, что Моргенштерн должен оплатить ремонт Марины
Для Xbox Series X выпускают пылевые фильтры, которые лучше не покупать
Для Xbox Series X выпускают пылевые фильтры, которые лучше не покупать
Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта
Разработчики Scarlet Nexus оценили пользу Game Pass для их проекта
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Таро-прогноз на неделю с 31 января по 6 февраля 2022 года
Лиза и Гарри Галкины высмеяли папу-блогера
Лиза и Гарри Галкины высмеяли папу-блогера
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
Филипп Киркоров на ремонте квартиры потерял миллионы
В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision
В магазинах размещают предупреждения, что Microsoft купила Activision
Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети
Много нового геймплея Elden Ring с разными локациями появляется в сети
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Ксения Собчак рассказала о романе Лепса с Барановской
Даня Милохин откровенно рассказал о своей бывшей
Даня Милохин откровенно рассказал о своей бывшей

Топ на сегодня

Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox Series X | S
Fast & Furious Spy Racers: Rise of SH1FT3R оптимизировали до Xbox
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Где пройти медосмотр и быстро получить медкнижку?
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Среди гостей — Паулина Андреева, Федор Бондарчук, Филипп Янковский
Dress Code. В Москве прошла XX церемония вручения кинопремии
Ольга Кабо рассказала о романе с Николаем Караченцовым
Ольга Кабо рассказала о романе с Николаем Караченцовым
Анастасия Макеева попала в скандал из-за попытки помочь ребенку
Анастасия Макеева попала в скандал из-за попытки помочь ребенку

Еще по теме

Лариса Долина тоже решила отметить Хэллоуин и предстала в образе ведьмы
Лариса Долина невзлюбила молодого певца
Лариса Долина получила несколько десятков миллионов
Лариса Долина подчеркнула изящную фигуру белым облегающем платьем с пайетками