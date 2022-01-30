Лиза Боне - биография и личная жизнь: возраст, рост, муж, дети, интересные факты (фото)

Краткая информация

Карьера Лизы Боне

Семья и личная жизнь Лизы Боне

Развод в 2022 году

Интересные факты

Лиза Боне сегодня

У американской актрисы Лизы Боне, ставшей иконой стиля для американской молодежи в 90-е годы, биография не типичная для голливудской звезды. Став многодетной матерью, она до сих пор считается одной из самых красивых женщин мира. Ее мужьями были известные личности – музыкант Лени Кравиц и актер Джейсон Момоа, снявшийся в фильмах «Аквамен» и «Игра престолов». В свои 54 года она остается не только эффектной женщиной с идеальной фигурой, но и яркой, глубокой личностью, привлекающей внимание многочисленных поклонников.ФИОЛиза БонеВозраст54 годаНациональностьАмериканская гражданка, отец — афроамериканец, мать — еврейка ашкиназиПрофессияАктриса,Место рожденияСан-Франциско, СШАРост157 смВес57 кгИнтересно! Сергей Лавров — биография и личная жизньДетство и юностьЛиза Боне родилась 16 ноября 1967 года в Калифорнии в семье оперного певца и учительницы музыки. Ее отец Аллен Бонет, афроамериканец, обладал уникальными вокальными данными и выступал на оперной сцене. Мама Арлин Литман была еврейкой ашкинази. Она преподавала музыку детям в колледже. Родители Лизы практически сразу расстались после ее рождения, и мама одна воспитывала дочь, переехав в Сан-Франциско.В результате смешения кровей Лиза унаследовала от своих родителей не только красивую внешность, но и музыкальный талант. В детстве, несмотря на яркую красоту, девочка была очень застенчивой. Для преодоления этого недостатка она поступила в театральный детский кружок, где ее актерский талант смог раскрыться. Еще до окончания общеобразовательной школы Лиза знала, что будет актрисой. После школы она легко поступила в студию актерского мастерства в Голливуде, а в 1983 году 16-летняя актриса уже снялась в знаменитом сериале «Сент-Элсвер», который 60 раз выдвигался на премию «Эмми».Несмотря на то, что актриса обладала красивой внешностью и многогранным актерским талантом, она чаще всего снималась в эпизодических ролях и в малобюджетных проектах. Исключением стали ее работы в ситкоме «Шоу Косби» и «Сердце ангела».Участие в «Шоу Косби» сделало Лизу настоящей звездой Голливуда. Ее узнавали на улицах, печатали на обложках гламурных журналов. За образ главной героини она была удостоена престижных кинопремий «Эмми» и «Золотой глобус».Интересно! Умер Михаил Зеленский - причина смерти и последние новостиИрина Выгоцкая, кинокритик: «Сериал «Шоу Косби» стал первым американским телесериалом, в котором все главные роли исполняли чернокожие актеры. Для 80-х годов прошлого века это было смело и очень рискованно. Сегодня трудно найти в свободном доступе этот ситком, так как в нем провозглашаются традиционные семейные ценности. Сериал выдержал 8 сезонов, получив 3 «Золотых глобуса», 2 «Эмми» и 7 премий номинации People's Choice».Возможно, по этой причине Лиза Боне не очень дорожит своей актерской карьерой. Согласно последней информации, 54-летняя актриса решила продолжить карьеру режиссера, первые шаги в которой она сделала еще в 1993 году, сняв свой первый короткометражный фильм «Джентльмен, который упал».Всего в фильмографии актрисы 16 сериалов и кинофильмов, в которых она снималась с 1983 по 2016 годы. Хотя красивой актрисе одинаково хорошо удавались комедийные и драматические роли, она не смогла стать голливудской звездой первой величины.В личной жизни Лизы Боне было два официальных брака. Первый она заключила в 20 лет с будущим культовым музыкантом Ленни Кравицом, с которым познакомилась в 1985 году. Во многом пару объединила общность происхождения. В жилах обоих смешалась кровь африканцев и евреев, подарившая им эффектную внешность. Молодые люди сыграли свадьбу в Лас-Вегасе в день рождения Лизы, а через год у них родилась дочь Зои Изабелла, которая впоследствии стала известной американской актрисой. Брак просуществовал 6 лет, после чего распался. Супруги смогли ради дочери сохранить дружеские отношения.В течение длительного времени Лиза Боне, находившаяся на пике своей популярности, оставалась одна. В таблоидах время от времени появлялась информация о ее бурных, но краткосрочных романах. Встретить свою судьбу она смогла только в 2005 году, когда на одной из вечеринок познакомилась с молодым и никому еще неизвестным актером Джейсоном Момоа. Актер, который к тому времени сделал успешную карьеру модели и снялся в знаменитых сериалах «Спасатели Малибу» и «Звездные врата», был младше своей избранницы на 13 лет. Пара смотрелась очень экзотично, так как рост Джейсона составлял 1,93 м, а Лизы 1,57м. Несмотря на разницу в возрасте супруги смогли создать счастливую семью, в которой появилось на свет двое детей. Сначала родилась дочь Лола Иолани, а потом сын, которого назвали гавайским именем Накоа Вулф Манакауапо Намакеаха Момоа. Официально Лиза и Джейсон оформили свои отношения только в 2017 году.Для поклонников пары стало настоящим шоком известие о том, что супруги решили расстаться, сообщив об этом на своей странице в Инстаграм. Они официально объявили о том, что решили отпустить друг друга, чтобы каждый мог стать еще кем-то.Актеры публично объявили, что расставаясь, они будут сохранять преданность и любовь друг другу и своим общим детям. Многих поклонников эта новость поразила в самое сердце, так как пару любили за их особый стиль жизни, выделяющийся на фоне голливудского гламура, и необыкновенную историю любви.Лиза Боне известна не только своими киноработами, но и богемным образом жизни. Рожденная в центре хиппи-двжиения, она проповедует его и в своей повседневной жизни. Ее не смущает то, что туристы могут увидеть ее, ходящую босиком, без макияжа, в широких штанах и шляпе по своей усадьбе, расположенной недалеко от Лос-Анджелеса.Актриса содержит на своем пятиакровом участке под Лос-Анджелесом, которым владеет уже 25 лет, двух маламутов, в которых течет еще и волчья кровь, – Амбу и Сион. Также там проживает ослица Фрея. Со своими питомцами она любит гулять по территории своей усадьбы.Лиза Боне является единственной женщиной, с которой легендарный рок-музыкат Ленни Кравиц заключил официальный брак. Даже после развода бывшие супруги смогли сохранить теплые отношения. Сам Кравиц любит говорить, что Лиза Боне – это лучшее, что было в его жизни.В доме Лизы Боне и Джеймса Момоа никогда не было телевизора. Родители прививают своим детям любовь к живой природе, животным и растениям, стараясь исключать из их жизни компьютеры и другие гаджеты.Лиза Боне не считает, что ее основным призванием была актерская карьера. Сегодня голливудская звезда, ведущая не типичный для американских актеров затворнический образ жизни, строит планы продолжить свою профессиональную карьеру на режиссерском поприще. Свой первый короткометражный фильм она сняла еще в начале 90-х годов. Также актриса пишет сценарии к фильмам и детским шоу.Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:Лиза Боне — популярная американская актриса 90-х годов, известность к которой пришла после съемок в юмористическом сериале «Шоу Косби».Актриса два раза была замужем. Первым мужем Лизы Боне был культовый американский музыкант Ленни Кравиц, второй раз она вышла замуж за актера Джейсона Момоа, известного по фильмам «Аквамен» и «Игра престолов».У Лизы Бонне трое детей от двух браков. Старшая дочь Зои Кравиц — известная актриса и модель. От брака с Джейсоном Момоа она родила еще двоих детей – сына и дочь.Пара Бонне и Момоа считалась одной из самых богемных и популярных не только в США, но и в других странах мира, где живут поклонники «Аквамена» и «Игры престолов».В январе 2022 года супруги официально объявили о своем разводе, сказав, что отпускают друг друга.