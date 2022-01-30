Лиза и Гарри Галкины высмеяли папу-блогера

45- летний шоумен Максим Галкин показал, как Лиза и Гарри посмеялись над ним за любовь к съемкам видеороликов. Максим Галкин является активным пользователем социальных сетей. Телеведущий в микроблоге в Instagram часто публикует забавные ролики с членами своей семьи. Сегодня артист показал, как Лиза и Гарри высмеяли его любовь к съемке видео.Максим Галкин с детьми Близнецы спародировали поведение звездного отца. Утром телеведущий показал, что ему приготовили на завтрак, заявив, что так поступают все уважающие себя блогеры. У Галкина на тарелке красовалась рыбка и запеченная картошка. Лиза и Гарри решили пошутить над отцом и сняли подобный ролик. «Давай снимем видеоблог! Сегодня у нас на обед картошка с рыбкой!» ― спародировал отца сын. «Говядина по индюшачьи!» ― вторила ему Лиза. Школьники смеялись и бегали по комнате, а также пытались вести себя как профессиональные блогеры. Максим посмеялся над происходящим и отреагировал на шутку близнецов, заявив, что он понял намек на пародию. Максим Галкин и Алла Пугачева много времени посвящают воспитанию и обучению детей. И если телеведущий большее внимание уделяет именно играм, то его знаменитая супруга читает Лизе и Гарри книги, а также следит, чтобы близнецы выполняли свои обязанности по дому. Дети изучают иностранные языки не только в школе, но и дома. Также у близнецов остается время для игр и отдыха. Алла Борисовна помогает детям заниматься творчеством.