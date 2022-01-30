Лунный день сегодня 30 января 2022 года

Вадим Карасев

С лунным календарем любой день может стать удачным, даже если за окнами зимний холод и сумерки. Советы астрологов помогут не поддаваться проблемам и сделать последнее воскресенье января максимально благоприятным.

В любой день лучше настраиваться на хорошее и не бояться перемен. Сила оптимизма будет толкать вас к успеху сильнее, чем самые мощные талисманы. Ночное светило в благоприятном положении, поэтому не бойтесь посвящать это воскресенье тому, чего требует ваша душа.

Фаза Луны: начинается 28 лунный день, Луна убывает в созвездии Козерога. Это очень благоприятное сочетание, особенно если учесть, что лунный месяц подходит к концу. Сегодня можно не переживать о том, что планы разрушатся. Можно смело заниматься работой либо отдыхать. Выбор за вами.

Магнитные бури 30 января: сегодняшний прогноз благоприятен. Вспышек на Солнце за последние несколько дней отмечено не было.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

романтика;совместный досуг;сложная интеллектуальная работа;борьба с вредными привычками;физическая активность.уединение;неуступчивость;переутомление.

Сегодня Луна располагает нас к домашним делам, причем к абсолютно любым. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают лишь о том, что нужна аккуратность в обращении с острыми предметами. Благоприятной будет уборка, стирка, мытье посуды, проветривание помещений. Вода хорошо сочетается с преобладающей энергией стихии Земли. Рекомендуется ухаживать за комнатными цветами. Еще сегодня можно заводить домашних питомцев.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

В этот день астрологи советуют поддерживать нейтральную цветовую гамму. Если вам хочется обрести внутреннюю силу, то в приоритете должны быть комфортные ткани и материалы, простой фасон.

Лучшими талисманами станут украшения из дерева и керамики, так как они наилучшим образом сочетается с энергетикой стихии Земли. Также сильными талисманами станут вещи, ранее полученные в подарок от близкого человека. Самый полезный камень — аксинит.

Любовь и общение в 28 лунный день

В это воскресенье полезен будет совместный досуг со второй половинкой. Можно смотреть кино, готовить что-то вкусное вместе. Луна в Козероге поможет прийти с близким человеком к общему знаменателю, найти компромисс в любом деле. Старайтесь заранее настраиваться не на воинственный лад, а на комфортное взаимодействие.





Хорошо пройдут и совместные вечера с друзьями. Можно поговорить по душам с родителями. Продуктивными станут первые свидания, знакомства в интернете. Главное — не особо экспериментировать с местом встреч.

Финансы и работа 30 января

Легче всего будет сегодня справляться со сложными интеллектуальными задачами, которые работы с цифрами. Это очень хороший и продуктивный день для бухгалтеров, преподавателей точных наук, ученых, продавцов и кассиров. Конечно, в воскресенье работают далеко не все, но заниматься делами сегодня можно и даже нужно.

Главное, чтобы работа была дозированной. Не забывайте время от времени отдыхать и переключаться. В противном случае внимание начнет рассеиваться. Запланированные покупки пройдут хорошо, даже если требуется потратить немаленькую сумму.

Настроение и здоровье по лунному календарю

На убывающей Луне прекрасный эффект окажет избавление от психологических зависимостей или вредных привычек: отказ от курения или жирной пищи позволит почувствовать себя обновленными. Также сегодня полезно избавляться от токсичных любовный, дружеских или деловых отношений.

Сегодня будут полезными занятия в бассейне, бег, ходьба, походы в спортзал. Не упустите возможность выйти из дома и прогуляться. В ближайшее время вряд ли будет такой благоприятный день для физической активности.